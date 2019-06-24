Сербские строители возводят новый микрорайон в Минске

24.06.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за то, что тот привлек сербскую компанию «Дана Холдинг» к строительному проекту «Минск Мир».

Об этом он заявил в эфире белорусского телеканала ОНТ, передает корреспондет «ПолитНавигатора».

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«Мы очень довольны доверием, которое оказал президент Беларуси сербской компании. Это показало, что наши люди могут многое сделать в пользу белорусского народа и граждан Минска. Я очень доволен качеством стройки в комплексе «Минск Мир». И думаю, что люди, которых мы встретили здесь, также довольны. Надеюсь, что сербские компании смогут еще многое сделать в Беларуси в будущем», – сказал Вучич.

Ранее два президента договорились укреплять экономические контакты двух стран.

«Дана Холдингз» как международный холдинг и работает в 17 странах. В столице Белоруссии сербская компания реализует крупнейший строительный проект: «Минск Мир» — это возведение более 3 млн. квадратных метров. Комплекс создается по инновационному принципу «город в городе», предоставляя жителям все необходимую для комфортной и активной жизни.