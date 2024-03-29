Сербские студенты блокировали здание университета и требуют уволить прозападного преподавателя- сербофоба

Алексей Топоров.  
29.03.2024 21:33
  (Мск) , Нови-Сад
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Балканы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал


Студенческий парламент Университета Нови-Сада потребовал уволить преподавателя философского факультета Динко Грухонича за его сербофобские высказывания во время фестиваля в Хорватии.

Деканат факультета отказался удовлетворить просьбу студентов, после чего те блокировали здание факультета, не снимая блокаду даже ночью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Студенческий парламент Университета Нови-Сада потребовал уволить преподавателя философского факультета Динко Грухонича за его сербофобские...

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Поводом для возмущений студентов стали скандальные высказывания Грухонича на фестивале Rebedu в хорватском Дубровнике, который является площадкой для сербских либеральных сербофобов и сепаратистов из автономного края Воеводина.

В этом крае сербы составляют большинство населения (67%), но компактно проживают венгерское, хорватское, словацкое, румынское, русинское, цыганское и буневское меньшинства. И на основании того, что эта земля до окончания Первой мировой войны была частью Австро-Венгрии, местные сепаратисты пытаются заявить о его независимости от Сербии и даже о создании некой «воеводинской нации».

Динко Грухонич, называющий себя «борцом с национализмом», является последовательным сторонником независимости Воеводины.

В ходе откровенно сербофоского фестиваля Грухонич заявил, что «у него такое же красивое имя Динко, как и у Динко Шакича, усташского преступника и коменданта концлагеря Ясеновац, где хорватскими усташами в годы Второй мировой войны были уничтожены сотни тысяч сербов, евреев и цыган.

Ранее же скандальный педагог и публицист предлагал превратить церкви в Нови-Саде, который является областной столицей Воеводины, в кабаки и сцены для музыкального фестиваля Exit, а также заявлял, что «Воеводина не виновата, что осталась за Сербией».

В этот раз Студенческий парламент решил не спускать преподавателю его выходок и потребовал уволить его с Философского факультета по причине разжигания ненависти к сербам и православию.

В ответ философский деканат, где засели махровые либералы, не только не отклонил требование студентов, но и провел собственную акцию в защиту Грухонича. Тогда учащиеся начали блокаду здания факультета, выйдя к нему с плакатами «Студенты против разжигания ненависти», «Динко – это некрасивое имя!».

Педагоги вызвали полицию, чтобы снять её, но полицейские ответили, что не могут реагировать на их заявление, поскольку мирная блокада государственного высшего учебного заведения не является основанием для правонарушения или уголовного преступления.

О засилии прозападных либералов и воеводинских сепаратистов в Университете Нови-Сада говорит тот факт, что декан юрфака Бранислав Ристивоевич был уволен за то, что после начала СВО вместе со студентами посетил посольство России в знак поддержки нашей страны. Тогда руководство вуза посчитало, что не следовало так поступать в «чувствительный политический момент».

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