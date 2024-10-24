Сербские студенты Косово заклеили рты, поднявшись против произвола албанских сепаратистов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Студенты Приштинского университета, после 1999 года функционирующего на территории сербского анклава Северная Митровица, провели шествие протеста «из-за террора Приштины и пассивности международного сообщества».

Несколько десятков человек шли по центру города с заклеенными ртами и держа в вытянутых руках свои студенческие билеты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», акция студенческого протеста символически началась в Северной Митровице в 12:44 перед Студенческим центром анклава, с отсылкой к Резолюции СБ ООН 1244, признающей суверенитет Белграда над Косово и откровенно попираемой Западом.

Затем они отправились к местному управлению полиции с заклеенными ртами, направляя на вытянутых руках в сторону встречавшихся им «косовских полицейских» свои студенческие билеты. При этом горожане приветствовали молодежь аплодисментами.

«Таким образом, мы хотели оказать поддержку нашим людям в Косово и Метохии, которые каждый день сталкиваются с террором и репрессиями со стороны режима в Приштине. Наши заклеенные уста показали состояние сербского народа в Косово и Метохии, который сегодня не имеет свободы слова и других основных прав человека. Наши поднятые в сторону членов так называемой косовской полиции и локаций, которые они насильно отняли у нас, например, нашу библиотеку, студенческие билеты символизируют вручение судьей красной карточки всех тем, кто угнетает наш народ», – заявили организаторы акции.

По словам представителей студенческого актива, некие люди в штатском пытались препятствовать проведению акции, встав у неё на пути и проводя на месте допрос участников. Несмотря на это, они объявили, что шествие является началом их демократической, цивилизованной и ненасильственной борьбы.

Посредством своих выступлений студенты намерены показать всему миру, с чем сегодня сталкиваются сербы в Косово, живущие жизнью, недостойной для человека XXI века.