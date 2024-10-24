Сербские студенты Косово заклеили рты, поднявшись против произвола албанских сепаратистов

Алексей Топоров.  
24.10.2024 09:40
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Дискриминация, Косово


Студенты Приштинского университета, после 1999 года функционирующего на территории сербского анклава Северная Митровица, провели шествие протеста «из-за террора Приштины и пассивности международного сообщества».

Несколько десятков человек шли по центру города с заклеенными ртами и держа в вытянутых руках свои студенческие билеты.

Студенты Приштинского университета, после 1999 года функционирующего на территории сербского анклава Северная Митровица, провели...

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», акция студенческого протеста символически началась в Северной Митровице в 12:44 перед Студенческим центром анклава, с отсылкой к Резолюции СБ ООН 1244, признающей суверенитет Белграда над Косово и откровенно попираемой Западом.

Затем они отправились к местному управлению полиции с заклеенными ртами, направляя на вытянутых руках в сторону встречавшихся им «косовских полицейских» свои студенческие билеты. При этом горожане приветствовали молодежь аплодисментами.

«Таким образом, мы хотели оказать поддержку нашим людям в Косово и Метохии, которые каждый день сталкиваются с террором и репрессиями со стороны режима в Приштине. Наши заклеенные уста показали состояние сербского народа в Косово и Метохии, который сегодня не имеет свободы слова и других основных прав человека. Наши поднятые в сторону членов так называемой косовской полиции и локаций, которые они насильно отняли у нас, например, нашу библиотеку, студенческие билеты символизируют вручение судьей красной карточки всех тем, кто угнетает наш народ», – заявили организаторы акции.

По словам представителей студенческого актива, некие люди в штатском пытались препятствовать проведению акции, встав у неё на пути и проводя на месте допрос участников. Несмотря на это, они объявили, что шествие является началом их демократической, цивилизованной и ненасильственной борьбы.

Посредством своих выступлений студенты намерены показать всему миру, с чем сегодня сталкиваются сербы в Косово, живущие жизнью, недостойной для человека XXI века.

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