Сербские студенты приедут в Крым

14.08.2019, Москва, Елена Острякова

Студенты трех сербских университетов посетят в сентябре Москву и Крым. Поездка осуществляется при поддержке Русского географического общества (РГО).

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал директор Центра РГО в Белграде Миролюб Милинчич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завершаются последние приготовления для отбытия студентов из трех Университетов (Приштины, Белграда и Баня-Луки) в Российскую Федерацию. Таким образом, они с 1 по 16 сентября смогут реализовать свои мечты, посетив Крым, Москву и Краснодар, а также получить столь необходимые им новые знания», – сказал Милинчич.

Он рассказал, что в начале 2020 года Центр Русского географического общества в Сербии начнет осуществлять публикации, которые должны помогать сближению народов и культур.

«За время работы Центр провел более десяти выставок фотографий из фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» в Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Северной Македонии, а также неоднократно осуществлял демонстрации тематических фильмов и организовывал научные мероприятия на Балканах и в России», – сказал Милинчич.