14.08.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Образование, Россия, Сербия
Просмотров:

Сербские студенты приедут в Крым

Студенты трех сербских университетов посетят в сентябре Москву и Крым. Поездка осуществляется при поддержке Русского географического общества (РГО).

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал директор Центра РГО в Белграде Миролюб Милинчич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Завершаются последние приготовления для отбытия студентов из трех Университетов (Приштины, Белграда и Баня-Луки) в Российскую Федерацию. Таким образом, они с 1 по 16 сентября смогут реализовать свои мечты, посетив Крым, Москву и Краснодар, а также получить столь необходимые им новые знания», – сказал Милинчич.

Он рассказал, что в начале 2020 года Центр Русского географического общества в Сербии начнет осуществлять публикации, которые должны помогать сближению народов и культур.

«За время работы Центр провел более десяти выставок фотографий из фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» в Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Северной Македонии, а также неоднократно осуществлял демонстрации тематических фильмов и организовывал научные мероприятия на Балканах и в России», – сказал Милинчич.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть