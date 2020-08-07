Сербские военные отправились в Россию

07.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Сегодня с военного аэродрома «Полковник-пилот Миленко Павлович» в Батайнице в Россию вылетела команда сербских танкистов и водителей военного транспорта для участия в «Танковом биатлоне» и «Военном ралли» в рамках «Международных военных игр 2020».

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербские танкисты принимают участие в «Танковом биатлоне» уже в седьмой раз и лучшим их результатом стало третье место в 2015 году.

Военные водители едут на «Международные военные игры» только второй раз, и их дебютный результат аналогичен – «бронза». О серьезности отношения сербов к соревнованиям свидетельствует тот факт, что провожал и напутствовал команду перед отлетом командующий Сухопутной армией Сербии генерал-лейтенант Милосав Симович.

Команда из 24 сербских танкистов примет участие в «Танковом биатлоне» с 23 августа по 5 сентября, соревнования пройдут на территории подмосковного полигона «Алабино». Военным же водителям – команде из 13 человек, придется лететь намного дальше, соревнования по «Военному ралли» состоятся в Республике Тува.