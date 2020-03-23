Сербский актер преподал урок патриотизма либералке Собчак

23.03.2020, Москва, Елена Острякова

Сербский актер Милош Бикович, получивший известность благодаря фильму «Холоп» и сериалу «Магомаев», не считает для себя возможным играть «плохих сербов» в западных фильмах.

Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак, которая любит раздавать антироссийские интервью западным СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня главное, чтобы Сербию и сербский народ не показывали как злодеев. Последние 30 лет идет большая информационная война против Сербии. Если бы такой тенденции не было, я бы согласился сыграть сербского злодея. Ты можешь критиковать свою политику и свое общество. Но если ты становишься в один ряд с людьми, которые ведут со своим обществом информационную войну, стоит задуматься, надо ли это делать. Здоровая критика часто превращается в информационную войну против своей собственной страны», – отметил актер.

По его словам, он отказался от двух ролей в западных фильмах, где сербов выставляли главными виновниками балканских войн 90-х годов.

«Там была история одной пары в Сараево. В ней как бы все виноваты, но сербы больше виноваты, чем все остальные. Вторая история тоже про войну», – рассказал Бикович.

Он выступил сопродюсером российского фильма «Балканский синдром», снятого с просербских позиций, потому что сам в детстве пережил бомбардировки НАТО, когда был ребенком.

«Никто не может быть настолько тупым, чтобы говорить, что НАТО защищало там права человека. С другой стороны, никто не может быть настолько тупым и думать, что Милошевич не нарушал человеческие права и не совершал очень плохих поступков», – сказал актер.

Он также поддерживает новую внешнюю политику России.

«Россия движется своим путем, а мир это воспринимает как враждебный процесс. Я не думаю, что Россия ошибается. Она впервые не следит за Европой как за источником мудрости. Я как человек, которого этот «цивилизованный мир» бомбил, могу сказать: там нет ни демократии, ни человеческих ценностей», – резюмировал Бикович.