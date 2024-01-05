Сербский Белград поддержал русский Белгород

Алексей Топоров.  
05.01.2024 13:53
  (Мск) , Белград
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Балканы, Белгород, Дзен, Россия, Сербия, Спорт, Сюжет дня


После украинских ракетных ударов по российскому Белгороду в Сербии состоялись акции солидарности с городом, где погибли гражданские люди, в том числе дети.

Организаторами акций выступило фанатское сообщество и правые национал-патриоты.

После украинских ракетных ударов по российскому Белгороду в Сербии состоялись акции солидарности с городом,...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе матча Евролиги по баскетболу между сербскими командами «Партизан» и «Црвена Звезда» из Белграда, фанаты последнего выставили на секторе баннеры в знак солидарности с жителями российского Белгорода. На баннерах было по-русски написано «Белгород, мы с тобой».

Кроме того, в столичном Белграде активисты оппозиционного правого движения «Народна Патрола» создали на одной из улиц мурал в знак поддержки белгородцам с девизом: «Мы с вами, братья!».

«После больших потерь украинской армии под Авдеевкой, евронацисты решили трусливо обстрелять мирных жителей Белгорода. Сегодня в Белграде и по всей Сербии мы стоим рядом с нашими братьями из Белгорода и всей России», – прокомментировали свою акцию активисты движения «Народна Патрола».

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