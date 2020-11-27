Сербский бизнес хочет активизировать работу с Россией и ЕАЭС

27.11.2020, Москва, Елена Острякова

Россия и Сербия должны организовать обмен делегациями бизнесменов, призвав присоединиться к проекту также сербов Боснии и Черногории.

Об этом на круглом столе, организованном партией «Родина», заявил сербский экономист-международник Горан Шимпрага, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В экономической сфере мы можем воспользоваться уже полтора года действующим соглашением с Евразийским экономическим союзом. Практически оно предусматривает беспошлинную торговлю.

Раз уж на межгосударственном уровне у нас между президентами и правительствами все хорошо (Сербия не присоединилась к странам, которые ввели санкции в отношении России), общественным деятелям, бизнесменам деятелям культуры, нужно развивать отношения с Россией на своем уровне.

Было бы неплохо организовать обмен делегациями бизнесменов. Никто не говорит о том, что это должен быть уровень крупнейших корпораций. Мероприятия должны проводиться на уровне регионов России, Сербии, Черногории и Республики Сербской. Перспективы хорошие и ими надо пользоваться», – сказал Шимпрага.