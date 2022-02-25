Сербский «Демократический фронт» отказался от переговоров с диктатором Черногории

25.02.2022  17:54 (Мск), Белград
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Оппозиция, Политика, Черногория


Лидеры сербского «Демократического фронта» Черногории не приняли приглашение президента Черногории Мило Джукановича провести консультации по мандату нового правительства.

Сербские политики заявили, что не изменят воле своих избирателей, проголосовавших 30 августа 2020 года за их предвыборную коалицию и против националистической «Демократической партии социалистов» Джукановича.

Лидеры сербского «Демократического фронта» Черногории не приняли приглашение президента Черногории Мило Джукановича провести консультации...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ответ на приглашение Джукановича провести консультации по составу нового правительства, лидеры «Демократического фронта» написали открытое письмо президенту Черногории, в котором призвали черногорского президента и его «Демократическую партию социалистов» (ДПС) «не пытаться дестабилизировать государство».

Политики заявили, что у них есть ряд причин не реагировать на приглашение к консультациям, и они первыми, в свое время, заявили, что формирование нового правительства направлено на изменение выборной воли граждан, что дестабилизирует ситуацию в стране.

В ДФ отмечают, что для них неприемлемы попытки быстрых, поспешных и половинчатых, ситуативных решений и формирование беспринципных политических союзов, не имеющих в основе результаты выборов в Скупщину 30 августа 2020 года.

«Поэтому мы не хотим нашим с вами разговором придавать какую-либо легитимность процессам, которые грубо нарушают избирательное волеизъявление граждан», – говорится в письме.

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