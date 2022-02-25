Сербский «Демократический фронт» перекрыл 17 дорог в Черногории

В Черногории прошла организованная сербской политической коалицией «Демократический фронт» акция «Блокадой против предательства».

Так сербы Черногории выступили против навязывания стране авантюры с «правительством меньшинства».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», сербы Черногории выступили против того, что стране, вопреки воле большинства избирателей, путем фракционных интриг внутри Скупщины навязывается правительство этнических меньшинств. А также участники акции высказались против возвращения во власть националистической Демократической партии социалистов (ДПС), с которой пытаются договориться затеявшие политическую авантюру прозападные либералы.

«Более 11 тысяч активистов на 17 дорогах. Идея блокады заключалась в том, чтобы предупредить всех политиков, которые унесли с нами великую победу, не сбиваться с пути и не предавать победу и не заключать пакты с ДПС, – прокомментировал смысл акции один из лидеров «Демократического фронта» (ДФ) Андрия Мандич. – Было бы неправильным, если бы кто-то думал, что может украсть у нас победу. Мы говорим президенту, который намерен завтра дать мандат (на формирование нового кабинета – ред.) тому, кто будет проводить его интересы, что не нужно играть с Черногорией».

«Для меня большая честь приветствовать более 11 человек, откликнувшихся на призыв ДФ защищать честь Черногории. Мы никогда не позволим Мило Джукановичу, как криминальному лидеру, вернуться к власти…. Вы увидите, какое сопротивление будет у народа тому, что планирует ДПС…

ДФ в отличие от других, не предал, мы остались теми, кто мы есть – чадами Сербской православной церкви… После сегодняшней блокады Черногории наступает блокада Скупщины… мы приглашаем наших коллег из парламентского большинства объединиться и сохранить волю народа», – сказал собравшимся другой лидер сербской партии Милан Кнежевич.