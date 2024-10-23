Сербский депутат: Нам надо отвергнуть Евросоюз и выбирать БРИКС

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Сербии нужно настроиться на вступление в БРИКС и отвергнуть интеграцию в Евросоюз, который насаждает своим членам легализацию сексуальных извращений и проамериканский марионеточный курс.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил сербский политик, депутат Народной скупщины Драган Станоевич. По его словам, на проходящем в Казани саммите БРИКС+ собрались лидеры стран, где проживает большая часть населения мира. Не Россия находится в изоляции, а сам Запад.

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«БРИКС сегодня – это новая мировая реальность. Происходит глобальное распределение влияния, где американцы уже не имеют полной гегемонии. Это новый мир, который должен быть более справедливым, потому то БРИКС объединяет государства по интересам, а не так, как Евросоюз, который полностью навязывает свою идеологию, свою внешнюю политику. Мы видим представительство на этом саммите. А Запад говорит: «Россия изолирована, Путин изолирован», – но можно уверенно говорить, что это они изолировались. Ведь, больше трех миллиардов человек представлены сегодня в организации на саммите БРИКС. БРИКС – это самая перспективная и мощная организация, и роль России здесь абсолютно ясна. Мы, как Сербия, обязаны здесь присутствовать, это должно быть нашим направлением. Я – один из тех, кто пропагандирует БРИКС, буду создавать сейчас неформальную организацию в парламенте по сотрудничеству с БРИКС», – заявил Станоевич.