Сербский депутат: НАТО готовит новую атаку Приштины на севере Косово

28.10.2021 08:21 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Председатель Комитета по Косово и Метохии Народной скупщины Сербии Милован Дрецун считает, что опасность новой попытки Приштины вторгнуться на север Косово реальна.

Новыми объектами атаки албанских боевиков вероятнее всего станет подстанция «Валача».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», о подготовке новой акции свидетельствует активизация разведывательной деятельности оккупационного контингента KFOR в районе «Валачи». Уже несколько дней оккупанты интенсивно собирали разведывательную информацию о трансформаторной подстанции, которая находится в северном сербском муниципалитете Звечан.

«Это указывает на возможность подготовки односторонних действий Приштины на севере Косово, и что их целью может быть захват трансформаторной подстанции «Валача», – отметил Дрецун.

Он напомнил, что около 80% электроэнергии на север Косово поставляется именно через трансформаторную подстанцию ​​«Валача». Он также отметил, что 6 мая «парламент» Косово принял решение, согласно которому косовский оператор KOSTT обязуется взять на себя «долги» тех граждан, которые живут на севере края и не платят за электроэнергию учреждениям Косово, хотя «Валача» контролируется Сербией, в бюджет которой и платят жители северных сербских анклавов.

«В Приштине в конце сентября высказывались, что у KOSTT больше нет денег для выплат и что крайний срок истекает 1 октября. Однако, согласно решению, принятому 6 мая в парламенте в Приштине, этот срок истекает 6 ноября , – отметил Дрецун. – Следовательно, можно ожидать, что по истечении этого срока Приштина попытается взять под свой контроль главный энергетический узел на севере с использованием спецподразделений ROSU».

Что касается того факта, что президент Вучич упомянул в контексте ожиданий действий сепаратистов, что «Приштина ждет турок», Дрецун пояснил, что владельцами косовских электросетей являются некоторые турецкие компании, и что Турция будет заинтересована в контроле Приштиной энергосистемы Косово.

«Турция, безусловно, является одной из заинтересованных сторон, и есть определенные действия Турции в этом направлении. Я думаю, что Турция может повлиять на Приштину, чтобы та отказалась от односторонних действий на севере, потому что это не ведет к какому-либо решению, а только к новой дестабилизации», – высказал надежду Дрецун.