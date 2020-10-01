Сербский депутат парламента Хорватии напомнила об улицах в честь усташей

01.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Депутат Хорватского сабора от Независимой демократической сербской партии Драгана Ецков подверглась агрессивной словесной атаке депутатов-националистов. Она обратила внимание на то, что в стране улицы носят имена нацистов-усташей.

Оппоненты сербского депутата в очередной раз увели тему в сторону «преступлений» сербской армии периода сепаратистской Отечественной войны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Драгана Ецков заявила, что в сегодняшней Хорватии, как минимум, в десяти городах улицы были переименованы в честь преступников –коллаборационистов союзной Третьему Рейху Независимой Державы Хорватской (НДХ).

«Сегодня, в 2020 году, улицы носят имена членов и идеологов движения усташей, то есть, военных преступников, – заметила Ецков. – Беловар, Пакоштане, Славонски-Брод, Паг, Винковци, Билице, Чачинци … Есть улицы Миле Будака, 10 апреля, Иван Оршанича …

Мне не нужно говорить о 10 апреля – день основания НДХ. Тот факт, что некоторые из этих идеологов НДХ внесли свой вклад в литературную или какую-либо другую сферу, не может иметь никакого значения, потому что их репутация безвозвратно уничтожена участием в подобном режиме. Улицы в городах по всей Хорватии не названы так из-за достижений этих людей. Нет, это было сделано для реабилитации режима усташей».

Выступление сербского депутата ожидаемо спровоцировало возмущение депутатов от хорватских националистических фракций.

«Я не могу поверить, что сегодня, в 2020 году, у нас такое же промывание мозгов, какое наблюдалось в 45-90-х годах, – возмутился лидер «Хорватских суверенистов» Хрвое Зеканович. – Коллега Ецков, это независимая и свободная Хорватия – нравится ли это вам или нет. Я не могу поверить, что мы снова слушали об усташах в течение пяти минут из ваших уст. Прекратите!».

«Ваш соплеменник, майор Милан Тепич, который убил 11 хорватских солдат в результате минирования казарм в Беловаре, сегодня имеет свою собственную улицу в Белграде, поэтому, пожалуйста, ходатайствуйте от вашей партии и народа к сербским властям в Белграде, потому что это почти такая же история, если не совсем похожая», – заявил депутат от «Движения Отечество» Давор Дретар.

На что Драгана Ецков заметила, что является представителем сербской общины в хорватском парламенте, а улицами в Белграде должны заниматься депутаты Сербии, за что получила замечание от спикера за «нарушение процедуры».

Милет Будак – хорватский писатель-ксенофоб, помощник хорватского фюрера (поглавника) НДХ Анте Павелича, идеолог геноцида сербского народа. До войны в своих книгах называл сербов «рабами» и «нищими».

Милет Будак

После победы усташей стал министром образования, религии и культов, ввел в обиход усташей лозунг «Сербов на вербы!», ему приписывают идеологическую схему: «Треть сербов убить, треть – изгнать, треть – обратить в католичество!». После разгрома усташеского режима вместе с семьей был казнен югославскими партизанами.

Майор Югославской народной армии, Народный герой Югославии, Милан Тепич осенью 1991 года вместе с другими бойцами 265-й моторизованной бригады ЮНА был блокирован в гарнизоне Беловара превосходившими их по численности боевиками Нацгвардии Хорватии.

Милан Тепич

После того, в течение нескольких дней осады у военных закончилась еда и питье, они решили сдаться. Сепаратисты начали расправы над сдавшимися – были расстреляны подполковник Милько Васич, капитан Драгиша Йованович, а также семеро солдат.

В свою очередь, охранявший оружейные склады Милан Тепич сдавать и передавать боеприпасы нациствующим сепаратистам отказался, и когда стало очевидно, что позицию ему не удержать, подорвал склад вместе с ворвавшимися на его территорию боевиками.