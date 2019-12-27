Сербский депутат предложил Белграду вступить в военный союз с Москвой

27.12.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербия должна вступить в Организацию Договора о коллективной безопасности, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Об этом на заседании парламента Сербии заявил депутат от Сербской радикальной партии Воислав Шешель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не Швеция – она в военном плане нейтральна, и эта позиция уважается. Но мы – не Швеция, нам не нужен нейтралитет, который никто не признает. Надо закупать оружие у России, обучать наших военных там, и вступать в ОДКБ.

Мы поддерживаем перевооружение нашей армии и приобретение новейших видов вооружения и военной техники у России и Белоруссии, в том числе и обновленных самолетов», – заявил Шешель.

Отвечая депутату, министр обороны Александр Вулин отверг обвинения в излишней осторожности в адрес президента Сербии Александра Вучича.

«Вы прекрасно знаете, что каждый его взгляд в сторону Владимира Путина, Си Цзиньпина, сразу вызывает бурную реакцию в Западной Европе. Но он единственный политик в этой части мира, который имел смелость сказать, что не будет налагать санкции на Россию, заявил о намерении купить все необходимое оружие на востоке, тем самым подвергая себя опасности санкций.

Я не знаю, будут ли к нам применены санкции из-за приобретения оружия. Это очень возможно», – сказал Вулин.

Министр напомнил, что предыдущее сербское правительство проводило совсем другую политику.

«Ни в коем случае не может быть знака равенства. Мы как раз учитываем интересы сербов и создаем армию», – отметил Вулин.

Он подчеркнул, что ОДКБ сейчас впервые включено в стратегические документы, в которых Сербия ясно дает понять, что она намерена сотрудничать с данной организацией.

«В этом году у нас было два военных учения с ОДКБ, этого никогда не было ранее. С Российской Федерацией – 6 военных учений.

У нас будет 36 совместных мероприятий с Беларусью в следующем году. У Беларуси больше совместных действий только с Россией.

В следующем году я с нетерпением жду исторические военные учения с Китаем. Этого раньше никогда не было. При этом Китай не является членом какого-либо военного блока. Все это говорит об изменении позиции нашей страны и наших военных», – заключил министр обороны.