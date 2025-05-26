Сербский депутат: Я был поражён, как зрители встречали участников СВО на параде в Москве

Анатолий Лапин.  
26.05.2025 18:05
  (Мск) , Москва
Просмотров: 895
 
Балканы, День Победы, Дзен, Россия, Сербия, Хорватия


Не только в России, но и Сербии осознают попытки Запада извратить историю Второй Мировой войны с целью обеления большинства стран Европы, воевавших на стороне Гитлера.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Национального собрания Сербии Драган Станоевич. Политик подчеркнул, что именно поэтому президент его страны и он сам лично присутствовали на параде Победы:

Не только в России, но и Сербии осознают попытки Запада извратить историю Второй Мировой...

«Мы – не проигравшие, мы – победившие в этой войне против нацизма вместе с русским советским народом.  Запад, как проигравшая страна, пытается украсть у нас эту победу. Они пытаются стереть память о 26 миллионах советских граждан, 30% населения Югославии, которые погибли за свободу и за людей, которые сегодня живут благодаря этой победе.

Поэтому наше участие в параде – это абсолютно естественный процесс, и это очень важно. Мы должны бороться против попыток фальсификации истории», – сказал парламентарий.

Станоевич уверен: нынешнему поколению придётся «добить змею нацизма», что и делают сегодня российские солдаты в ходе СВО:

«Меня особо впечатлило, когда на параде появились участники СВО, когда народ начал аплодировать и кричать: «Спасибо! Спасибо!». Это был просто невероятный момент, свидетельствующий, насколько народ понимает жертву, которую сегодняшние бойцы приносят в борьбе против этого нацизма».

Депутат объяснил, почему для сербов недопустимо переписывание истории в году Западу:

«Концентрационный лагерь Ясеновац – самое страшное, что в истории человечества было, где более 700 тысяч сербов было уничтожено. Это делали хорватские, нацисты, аналог бандеровцев, которые уничтожали именно сербов. Единственный концентрационный детский лагерь в мире там существовал. Вот и представьте, что это за трагедия. Израильский эксперт Граф написал книгу, где описал 57 изощренных видов ликвидации сербов с известным серборезом. Это специальный нож, который привязывался к запястью руки, чтобы побольше сербов зарезать.

Советская Армия, конечно же, играла самую значимую роль в освобождении Югославии. Но здесь было и огромное местное сопротивление – партизанское движение, которое боролось не только против нацистов, но и против усташей – наших местных «бандеровцев», – напомнил Станоевич.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить