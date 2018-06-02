02.06.2018, Донецк, Александр Гусар

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Сербский доброволец из армии ДНР о наступлении ВСУ: Мы их ждём

Война на Донбассе имеет сходство с конфликтом в бывшей Югославии. Об этом в интервью корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил сербский доброволец Михаил Мартон (позывной «Мадьяр»), военнослужащий армии ДНР.

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«ПолитНавигатор»: Михаил, ты принимал участие в Югославской войне, теперь служишь у нас в Донецкой Народной Республике, чем похожи и чем отличаются война на Балканах и в Донбассе?

«ПолитНавигатор»: Эти войны не сильно отличаются, разве что только враг разный, там мы воевали с террористами, а здесь с нацистами.

«ПолитНавигатор»: Югославия воевала с НАТО, здесь официально НАТО нет, но всем известно, что на Донбассе присутствуют инструктора НАТО, поставляется оружие украинской стороне, расскажи подробнее о роли НАТО в этой войне.

Михаил Мартон: НАТО финансирует эту войну против русских жителей. Это грязная война, денежная.

«ПолитНавигатор»: Как, по-твоему, будет дальше развиваться эта война, когда и как она закончится?

Михаил Мартон: Война закончится, когда мы уничтожим нацистов, других вариантов я не вижу.

«ПолитНавигатор»: Сейчас активно обсуждается тема, что украинская сторона может перейти в наступление к началу или во время проведения Чемпионата мира по футболу в России, твоё мнение по этому поводу?

Михаил Мартон: Мы их ждём.