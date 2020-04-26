Сербский экономист: «Мы восстановим экономику к 2021 году»

26.04.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербская экономика, как и экономика других стран пострадала от введенных в стране карантинных мер, ударили они и по среднему и малому бизнесу, однако руководство страны разработало пакет мер, который может вывести Сербию из сложившейся ситуации с наименьшими потерями.

Об этом ПолитНавигатору» рассказал доктор экономических наук, председатель Экономического совета правящей Сербской прогрессивной партии Миленко Джелетович.

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«Принятый Пакет предусматривает отсрочку по уплате налогов на заработную плату от бизнеса, задержку уплаты авансовых платежей по подоходному налогу во втором квартале этого года, – рассказал эксперт. – Частным предприятиям предусмотрена выплата материальной помощи в размере трех минимальных зарплат для каждого сотрудника на время чрезвычайного положения, а также выплата 50% от чистой минимальной заработной платы уволенным наемным работникам. При этом Национальный банк Сербии принял решение по введению моратория на кредиты и лизинг и о снижении базовой процентной ставки».

Также, по словам Джелетовча, каждому совершеннолетнему гражданину Сербии государству будет выплачена сумма в 100 евро. Всего на комплекс мер, предложенный президентом Сербии Александром Вучичем из бюджета планируют выделить 5,1 миллиардов евро.

«Все зависит от продолжительности кризиса. И я имею в виду не только Сербию, но и ее основных внешнеторговых партнеров – Китай и ЕС. Но будучи по своей природе оптимистом, прогнозирую, что 2021 год будет годом экономического бума и полного восстановления экономики», – добавил эксперт.