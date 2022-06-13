Сербский эксперт: Если Вучич выполнит требования Шольца, он получит протесты на улицах

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Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России и признать потерю крася Косово и Метохия ради вступления в Евросоюз. Выполнение этих требований будет политическим самоубийством не только для президента Александра Вучича, но и для всей Сербии.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал Драган Станоевич, глава всесербского движения патриотов Отечества и диаспоры.

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«Требования канцлера Германии Шольца в отношении Сербии показывают, чего на самом деле хочет Европа. Мы знали это и раньше, но об этом публично никто не говорил. Сейчас он Шольц сказал это открыто. Итак, первое, это признание «независимости» Косово и Метохии – края, который они у нас забрали, когда НАТО совершило агрессию с целью создания крупнейшей базы в Европе. Второе требование равнозначно коллективному самоубийству – ввести санкции против России. В дальнейшем ожидаю, что они будут требовать, чтобы мы воевали против России! Этим ЕС окончательно показал, что это подлая и циничная организация, которая забирает чужие территории, деньги, ресурсы, давит на другие государства», – сказал Станоевич.

По его мнению, Евросоюз сегодня «стал очередным штатом США без права голоса».

Станоевич предостерегает: если Вучич под давлением Запада решит присоединиться к санкциям против России, это вызовет взрыв негодования в Сербии.

«Проблема даже не в братстве, а в стратегических интересах Сербии, которые осуществляются именно благодаря России. Мы исторические союзники и любой кто попытается это испортит, навредит нам всем, и получит народ на улицах! Сербия всегда была как кость в горле для Запада, и сейчас против нас ведётся война, политическая и кибер-война. Каждый день приходят ложные сообщения о минировании школ по всей Сербии с требованием ввести санкции против РФ. Не нужно особо объяснять, откуда все это идет, но ничего у них не получится. Мы, как и русские – чем больше давят, мы сильнее», – сказал общественник.

В целом же, считает он, сербские патриоты даже рады резким заявлениям Шольца.

«Шольц заявил, что «вы не сможете идти в ЕС, если не признаете Косово и не будете выполнять требования внешней политики в соответствии с требованиями ЕС». Только Шольц, видимо, не в курсе, что вся Сербия обрадовалась – потому что нам такое ЕС и не нужно!» – заключил Станоевич.