Сербский епископ осудил греков за признание ПЦУ Епифания

22.10.2019

Включение главы Православной Церкви Украины Епифания (Думенко) в диптих Элладской Правоcлавной церкви (ЭПЦ) станет последним шагом перед расколом вселенского православия, заявил представитель синода Сербской Православной церкви (СПИ) епископ Ириней Бачский.

Заявление епископа опубликовано на официальном сайте СПИ, переедет корреспондент «ПолитНавигатора».

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Архиерей указал, что архиепископ Афинский по сути признал «так называемую Православную Церковь в Украине, созданную из украинских раскольничих группировок», без консультаций с канонической Украинской православной церковью во главе с митрополитом Онуфрием.

«Данная процедура – это последний шаг перед бездной, еще более глубокой и опасной, чем раскол во вселенском Православии. Так, например, в священный Синод Московского Патриархата уже официально объявил, что признание украинских раскольников со стороны Афин приведет к удалению имени Архиепископа Афинского из диптиха Русской Православной Церкви и прекращению молитвенного общения со всеми архиереями Греции, которые займут позицию архиепископа и станут сослужить с раскольниками из Украины, которые, по сути, не имеют духовного сана и не принадлежат к Православной Церкви», – считает Ириней.

Он указывает на то, что до сих пор Московская Патриархия демонстрировала терпение и сдержанность в решении этой проблемы.

«Раскол вызвала не РПЦ, но исключительно Константинопольский патриархат, а за его углубление и продолжение ответственность понесет и Элладская православная церковь, которая сегодня единственная, которая поддалась и поступила по инструкциям Фанара, Вашингтона и Бог знает кого еще», – отметил епископ.

Он призывает архиепископа Афинского Иеронима «остановиться, пока не поздно».

«Еще не поздно: у Архиепископа Иеронима есть возможность остановиться и не способствовать еще большему и более сложному расколу в Православной Церкви. Никогда, даже сейчас, не будет лишним напомнить себе и другим святоотеческое слово о том, что грех и преступление раскола не смывается даже мученической кровью. Если нет, то Архиепископ Иероним разделит ответственность перед Богом, Церковью и историей с Патриархом Варфоломеем, который, к сожалению, забывает, что он в первую очередь епископ Константинополя, сегодня Стамбула, и что титул “Вселенский патриарх” фактически означает первого епископа византийской “вселенной”, а не епископа “всея Вселенной”, т.е. планеты Земля», – написал сербский архиерей.

По его словам, СПЦ не признает ПЦУ автокефальной церковью.

Напомним, ранее Элладская Церковь признала украинскую ПЦУ во главе с митрополитом Епифанием и начала с нею евхаристическое общение. Также иерархи Элладской Церкви провели совместное служение с Епифанием.