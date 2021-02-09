Сербский фильм об узниках хорватских концлагерей лидирует в кинопрокате США

09.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Стартовавший в американском прокате сербский фильм «Дара из Ясеноваца» Предрага Гаги Антониевича за минувшие выходные обошел всех своих конкурентов.

Средний чек картины с одного кинотеатра составил 1 тысячу 251 доллар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По оценкам экспертов, средний чек американской картины намного выше, чем это обычно бывает в первые дни проката. Что говорит о повышенном зрительском интересе к ленте. Так, при том что средние сборы с одного кинотеатра ленты «Дара из Ясеноваца» составили 1 тысячу 251 доллар, успехи ее основных конкурентов, также стартовавших в минувшую пятницу, намного скромнее: картина «Мельчайшие подробности» (в российском прокате идет под названием «Дьявол в деталях») собрал 952 доллара, «Крудс. Новоселье» – 910 долларов, «Супернова» – и вовсе 191 доллар.

Интересен и состав аудитории, которая посмотрела сербскую картину: 54% от общего числа зрителей составили представители молодого поколения менее 35 лет. Кроме того, согласно опросам, 91% посмотревших порекомендуют фильм, что является одной из самых высоких когда-либо зафиксированных оценок рекомендации.

На сегодняшний день, идущая в прокате всего пятый день «Дара из Ясеноваца» занимает в американском Box Office восемнадцатую позицию.

Фильм «Дара из Ясеноваца» был снят при поддержке государства режиссером Предрагом Антониевичем по сценарию Наташи Дракулич. В его основу легли реальные исторические факты, в частности история геноцида сербов, происходившего в районе горной гряды Козара на западе Боснии и Герцеговины.

Сценарий писался на основе воспоминаний немногих выживших в концлагере Яеновац. Картина рассказывает историю десятилетней сербки – Дары, попавшей в Ясеновац с матерью и двумя братьями. Вскоре мать и старшего брата девочки убивают, и рано повзрослевший ребенок все свои усилия и жизнь тратит на то, чтобы спасти младшего братика.

Система лагерей смерти Ясеновац была создана на территории марионеточной, союзной Третьему Рейху Независимой Державы Хорватской в мае 1941 года и просуществовала до 23 апреля 1945 года, когда эта территория была очищена от нацистов югославскими партизанами.

По разным оценкам, за все это время там было уничтожено порядка 700 тысяч человек: приблизительно 500 тысяч сербов, 40 тысяч − цыган, 33 тысячи евреев, 127 хорватских и бошнякских коммунистов и антифашистов, 20 тысяч детей младше 12 лет (существовали специальные бараки, куда малышей бросали отдельно от родителей и они умирали от голода и дизентерии).

При этом в лагере практиковались изуверские способы экзекуций и массовых расправ над содержащимися в них людьми, персонал сознательно не использовал газ и огнестрельное оружие, практикуя холодное оружие, кувалды и прочие изуверские способы умерщвления.

Местные палачи устраивали соревнования между собой кто больше убьет узников, наиболее «результативным» в августе 1942 года оказался Петар Брзица, собственноручно вырезавший 1360 человек.