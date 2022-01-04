Сербский флаг снова поднят над Восточным Сараево

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Над вершиной у сербского пригородного села Войковичи, входящего в муниципалитет Восточная Илиджа города Восточное Сараево, вновь взвился сербский флаг.

В ночь с 31 декабря на 1 января сербский триколор пытались сжечь неизвестные.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», представители Ветеранской организации Восточной Илиджи Республики Сербской обнаружили частично сожженный флаг на вершине Кундовачи, когда собирались провести смену флага в преддверии Дня Республики, который будет праздноваться 9 января. Предположительно попытка уничтожить флаг произошла в ночь с 31 декабря на 1 января. Председатель ветеранской организации бойцов, защищавших Республику Сербскую от исламистских банд с 1992 по 1995 годы, Слободан Маунага выразил надежду на то, что полиции удастся найти и арестовать виновных в этом акте вандализма.

Председатель Президиума Организации ветеранов Республики Сербской Александар Савич заявил агентсву «Срна», что их организация решительно осуждает попытку сжечь флаг и ожидает, что преступники будут арестованы. В свою очередь председатель Муниципальной организации ветеранов Восточного Нового Сараево Драгиша Тушевляк считает, что произошла очередная провокация, которая не способствует ни сосуществованию, ни миру.

К 3 января поврежденный флаг на вершине у Войковичей был заменен.

Восточное Сараево – город, состоящий из шести муниципалитетов, среди которых и Восточная Илиджа, к которой принадлежит село Войковичи, расположенный в 6 километрах от столицы Боснии и Герцеговины – Сараево. Само Сараево после 1995 года была вынуждена покинуть 100 тысячная сербская община. В годы войны Восточное Сараево, носившее название Сербское Сараево (это название сербов заставили сменить западные оккупанты) была столицей Республики Сербской.