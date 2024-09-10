Сербский генерал из финской тюрьмы: «Мы не совершали военных преступлений»

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Начальник генерального штаба Войска Югославии времен контртеррористической операции в Косово и агрессии НАТО генерал-полковник Небойша Павкович дал онлайн-интервью из тюрьмы в Финляндии.

Военный еще раз подчеркнул, что югославские силовики не совершали военных преступлений в крае, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Павкович вышел в эфир Informer TV прямо из камеры в финской тюрьму, откуда отвечал на вопросы ведущего.

«Что касается Рачака, то это была блестяще проведенная полицейская акция, в которой армия не участвовала. Рачак вывезли на себе специальные полицейские подразделения. Полиции удалось проникнуть в село и практически занять его. Однако позже произошло то, чего они не смогли предвидеть: «Армия освобождения Косово» вернулась и напала на полицейских, оставшихся там для охраны этого села. Но военных преступлений в Рачаке не было. Что и показало расследование», – отметил генерал.

Он также отверг обвинения в том, что югославская армия изгнала албанцев из Косово.

«Неправда, что армия выдворила население из Косово. Чтобы избежать последствий конфликта, албанцы бежали в Албанию, Македонию, Черногорию, часть – в Сербию. Никто не упоминает, что авиация НАТО стерла с лица земли десятки албанских сел», – сказал генерал.

В 2009 году антисербское судилище – Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге приговорил Нейбойшу Павковича к 22 годам «за нарушение законов и правил войны и преступления против человечности», подразумевая под этим якобы массовые убийства и депортацию албанского населения Косово. В 2014 году он был отправлен отбывать срок в одну из тюрем Финляндии.

В январе 1999 года МВД Югославии в ответ на убийство из засады четырех сотрудников, провело в селе Рачак спецоперацию против группы албанских боевиков. Во время штурма было убито несколько десятков сепаратистов. После исследования тел независимой группой экспертов из Белоруссии и Сербии, было доказано, что все погибшие имели на руках следы пороха и характерные мозоли на указательных пальцах.

На телах были обнаружены входные отверстия от пуль, но на одежде ничего подобного обнаружено не было, что позволило экспертам сделать вывод, что этих людей после смерти переодели, дабы выдать за убитых мирных жителей.

Тем не менее, глава Миссии ОБСЕ в Косово, американец Уильям Уолкер лживо утверждал, что в Рачаке произошла именно бойня мирного населения, что дало НАТО формальный повод для агрессии против Югославии.