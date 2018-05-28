28.05.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Мнение, Общество, Политика, Украина

Сербский генерал: Запад готовит украинский сценарий Белоруссии


США и ЕС планируют повторить украинский сценарий в соседней Белоруссии.

Об этом во время интервью в Министерстве информации ДНР заявил депутат парламента Сербии, генерал запаса, сражавшийся за независимость государства, Божедар Делич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ещё до того, как всё произошло, был на Украине на разных встречах по безопасности. Также был несколько раз наблюдателем на выборах в Украине. Поэтому для меня не является неожиданностью то, что случилось», – заявил сербский парламентарий.

«Я был на двух конференциях по безопасности парламента Сербии и на двух конференциях по безопасности союза НАТО. После выборов в Украине один из американских представителей спросил представителя Украины: «Потеряли ли мы навсегда Украину?» «Боюсь, что потеряли навсегда» – был ответ», – объяснил генерал.

«Дальше они поставили вопрос касательно того, что случится с Белоруссией. Так что мы можем ожидать точно таких же проблем и в Белоруссии», – убеждён Делич.

Также гость из Сербии отметил, что корень всех бед заключается в агрессивной политике США и Евросоюза.

«Мы боимся, что из-за этого кризис будет ещё долго. США и ЕС выгодно, чтобы в России и союзных ей государствах был постоянно кризис», – добавил Божедар Делич.

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