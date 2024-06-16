Сербский грантоед: Публично Вучич пророссийский, а негласно поставляет снаряды Украине

Елена Острякова.  
16.06.2024 23:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 255
 
Балканы, Дзен, Проституция, Сербия, Украина


Сербия ухитряется одновременно «делать приятно» и Западу, и России.

Об этом на форуме по безопасности в Черном море и Балканах в Румынии заявил президент Белградского центра безопасной политики Срдан Цвиич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербия ухитряется одновременно «делать приятно» и Западу, и России. Об этом на форуме по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Сербия остается одной из немногих стран континентальной Европы, которые не присоединились к западным санкциям против РФ. И, в то же время, она экспортирует довольно много боеприпасов на Украину. На самом деле этот мюзикл доминирует во внешней политике сербского режима, которая делает много пророссийских вещей публично, но при этом совершает приятные Западу действия в частном порядке», – сказал Цвиич.

Он возмущен тем, что Запад при этом проявляет снисходительность к Белграду, хотя ранее оказывал на него давление. Прозападный эксперт уверен, что ЕС имеет все рычаги воздействия, чтобы прикрыть «пророссийскую пропаганду», которая доминирует в сербских СМИ, популярных также в Македонии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть