Сербский грантоед: Публично Вучич пророссийский, а негласно поставляет снаряды Украине

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Сербия ухитряется одновременно «делать приятно» и Западу, и России.

Об этом на форуме по безопасности в Черном море и Балканах в Румынии заявил президент Белградского центра безопасной политики Срдан Цвиич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сербия остается одной из немногих стран континентальной Европы, которые не присоединились к западным санкциям против РФ. И, в то же время, она экспортирует довольно много боеприпасов на Украину. На самом деле этот мюзикл доминирует во внешней политике сербского режима, которая делает много пророссийских вещей публично, но при этом совершает приятные Западу действия в частном порядке», – сказал Цвиич.

Он возмущен тем, что Запад при этом проявляет снисходительность к Белграду, хотя ранее оказывал на него давление. Прозападный эксперт уверен, что ЕС имеет все рычаги воздействия, чтобы прикрыть «пророссийскую пропаганду», которая доминирует в сербских СМИ, популярных также в Македонии.