Сербский историк призвал Россию не забывать про Киев

Елена Острякова .  
04.10.2023 20:39
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Киев, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Русская цивилизация не должна ограничиваться границами России.

Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил сербский историк Александр Ракович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Русская цивилизация не должна ограничиваться границами России. Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил...

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«Хочу спросить, что насчет Белоруссии, Украины? Что происходит с исторической Русью? Как насчет этого уровня Русского мира? Это не какой-то маленький мир. Он объединяет русских людей и все культуры и религии в границах РФ.

Когда мы говорим о самобытной русской цивилизации, как насчет Киева? Киев – мать городов русских. Не забываем ли мы о частях Новороссии, которые еще не интегрированы в Россию? Не забываем ли мы о Малороссии и других частях современной Украины? Не забываем ли мы о православном единстве?», – сказал Ракович.

Он также напомнил о том, что Россия входит вместе с Сербией в Православный мир.

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