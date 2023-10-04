Сербский историк призвал Россию не забывать про Киев

Русская цивилизация не должна ограничиваться границами России.

Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил сербский историк Александр Ракович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу спросить, что насчет Белоруссии, Украины? Что происходит с исторической Русью? Как насчет этого уровня Русского мира? Это не какой-то маленький мир. Он объединяет русских людей и все культуры и религии в границах РФ.

Когда мы говорим о самобытной русской цивилизации, как насчет Киева? Киев – мать городов русских. Не забываем ли мы о частях Новороссии, которые еще не интегрированы в Россию? Не забываем ли мы о Малороссии и других частях современной Украины? Не забываем ли мы о православном единстве?», – сказал Ракович.