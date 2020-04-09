Сербский коллаборационист в Косово обвинил Белград в распространении COVID-19

09.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Новоиспеченный Директор канцелярии по вопросам диаспоры при канцелярии «премьер-министра» Косово Ненад Рашич, едва вступив в должность, заявил, что вспышка коронавируса охватила северные сербские анклавы, потому что те ориентировались на Белград, а в южных, ориентированных на Приштину, ничего такого не будет.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие могут подумать, что нам (сербам – ред.) сейчас легче, потому что о нас заботятся сразу и Косово, и Сербия, – сказал Рашич в эфире «Радио Косово 2». – Но, к сожалению, в некоторых местах произошло обратное. Примером могут служить недавние события в северной части Косово, когда из-за игнорирования ( эпидемии в Косово – ред.), которое было замечено в первые несколько недель в учреждениях в Белграде, подобное настроение затронуло и людей на севере. Они не обратили достаточного внимания в самом начале, и теперь мы имеем увеличение числа заболевших, что произошло из-за не пришедших вовремя предупреждений и инструкций из Белграда».

Директор канцелярии по вопросам диаспоры сказал, что не уверен, что подобное повторится в южных сербских анклавах, жители которых прислушивались к информации, поступающей из Приштины.

«Я не думаю, что коронавирус будет на юге, потому что там, где я живу, люди были очень добросовестными и придерживались социальной дистанции, – сообщил Рашич. – Мы прислушивались к советам Приштины, которая действовала из лучших побуждений, и начала изолировать, когда пришло время, поэтому опасность для сербов, живущих к югу от Ибара, меньше».

Сербский чиновник Косово намеренно опустил тот факт, что в анклавах на юге, расположенных в недоброжелательном албанском окружении, живет в несколько раз меньше сербов, чем в северных, имеющих общую границу с Сербией. Также Северные анклавы имеют собственную, поддерживаемую Сербией систему здравоохранения, в то время как обитателям южных анклавов волей-неволей приходиться ориентироваться на систему здравоохранения и органы власти, созданные албанскими сепаратистами.

Можно также отметить, что несмотря на не самую благоприятную ситуацию в северных анклавах, где был введен карантин, случаев заражения коронавирусной инфекцией там намного меньше, чем на все остальной территории Косово, населенной преимущественно албанцами: по состоянию на 8 апреля в северных сербских анклавах выявлено 36 зараженных, в то время как на албанских территориях – 184.

Следует также отметить, что согласно договоренностям с «правительством» Косово, Белград направил в край около сотни медицинских специалистов, причем не только в северные, но и в южные сербские анклавы.

При этом поведение и риторика Ненада Рашича вполне объяснимы, поскольку этот представитель сербской диаспоры Косово являет собой пример классического коллаборациониста. Одно время он уже был министром по труду и социальной защите в сепаратистском «правительстве» Косово, называя себя другом нынешнего «президента» края Хашима Тачи, на тот момент возглавлявшем кабмин. За время пребывания на министерской должности Рашич построил себе и своей семье огромный дом в своем родовом селе Добротин на юге Косово.

Ненад Рашич и Хашим Тачи.

На недавних, прошедших осенью прошлого года, выборах в косовский «парламент» Рашича и его «Коалицию за свободу» власти Приштины пытались использовать против авторитетной политической силы косовских сербов «Сербский список». Политик называл оппонентов «монструозным образованием», обращался к мировому сообществу с просьбой обратить внимание на то, что он и его соратники «подвергаются психологическому и финансовому давлению, а иногда и прямому физическому насилию» со стороны «СП» – ставленников президента Сербии Вучича.

Ненад даже записал предвыборный ролик на албанском языке (за годы дружбы с сепаратистами он сам стал даже внешне больше походить на албанца, чем на серба). В итоге, его Коалиция получила 0,09% голосов косовских сербов.

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Что характерно, когда нынешний и.о. «премьера» Альбин Курти предложил уже было забытому Рашичу место в его «правительстве», тот моментально согласился, забыв о дружбе с заклятым врагом главы нынешнего «правительства» – «президентом» Хашимом Тачи.

Ненад Рашич и Альбин Курти.