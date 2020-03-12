Сербский комиссар Евросоюза разберется с правами человека в Приднестровье

12.03.2020, Москва, Елена Острякова

Комиссар Совета Европы по правам человека, сербская правозащитница Дунья Миятович выработает рекомендации для Приднестровья и Молдовы по защите прав человека.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе этого визита я решила сосредоточиться на наиболее уязвимых группах населения. На правах женщин, детей, людей с ограниченными возможностями. А также на социальных правах: праве на жилье и доступе к здравоохранению», – заявила Миятович.

Комиссар побывала в Тирасполе и встретилась с президентом и правительством Приднестровья.

«Приднестровье находится в непростых условиях, которые обусловлены нашей непризнанностью. Но права человека у нас являются высшей ценностью. Наша страна открыта к сотрудничеству с международными правозащитниками. К их мнению и рекомендациям в Приднестровье всегда прислушиваются», – сказал президент ПМР Вадим Красносельский.

В правительстве Приднестровья рассказали представительнице Совета Европы, что права граждан нарушаются в основном со стороны Молдовы.

«Мы сталкиваемся с рядом недружественных мер со стороны официальный властей Республики Молдова. Это вопросы, касающиеся свободы передвижения наших граждан. Когда в отношении отдельных граждан, которые являются сотрудниками наших официальных органов, по необоснованным политическим причинам возбуждаются уголовные дела. И им потом запрещается передвижение через аэропорты и так далее. Говорили о непризнании наших официальных документов в Молдове. В частности актов гражданского состояния», – рассказал вице-премьер ПМР Станислав Кацап.