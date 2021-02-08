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08.02.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Криминал, Политика, Сербия
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Сербский криминал готовил покушение на Вучича


Бандиты готовились физически устранить президента Сербии в ходе торжественной церемонии открытия памятника Стефану Немане в конце января в Белграде.

Об этом сообщил глава Управления криминальной полиции Сербии Богдан Пушич в эфире телеканала Pink, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пушича, после того как полиции поступили оперативные данные о том, что криминал готовит покушение на президента Сербии в ходе церемонии открытия памятника Стефану Немане на Савской площади, к охране президента были подключены 850 сотрудников спецслужб. Он отметил, что преступных структур имелись свои покровители в руководстве государства.

«За день или за два до ареста (один из преступных лидеров банды – ред.) Велья Неволя встречался с высокопоставленным государственным функционером, – рассказал Пушич. – Это были очень хорошо организованные банды. Они рекрутировали молодежь на трибунах [футбольного стадиона «Партизан» в фанатской среде], это делалось систематически».

Также гость программы подчеркнул, что ликвидация преступного сообщества произошла в интересах всех законопослушных граждан страны.

«Есть кадры, как люди входят в помещения и машины членов этого клана и исчезают навсегда. Эти люди были чудовищно убиты, им были отрезаны уши или другие части тела … Это самая чудовищная преступная организация из всех, что мы знали ранее. Разработка по ней длилась с конца лета 2020 года. Итак, шесть месяцев», – сообщил начальник Управления криминальной полиции.

Массовые аресты членов банд, слившихся с околофутбольной средой ФК «Партизан», в последние дни являются одной из самых обсуждаемых новостей Сербии.

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