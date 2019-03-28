Сербский майдан погубит грызня с геями и лесбиянками

28.03.2019, Москва, Максим Карпенко

У Сербии нет альтернативы действующему президенту Александру Вучичу, поскольку оппозиция разделена и не имеет ярко выраженного лидера.

Об этом в рамках «круглого стола» в Москве заявил доцент РГГУ, балканист Никита Бондарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отметил, что все так называемые лидеры нынешних протестов, проходящих в Сербии, не смогут договориться между собой, если их требования об отставке Вучича будут выполнены.

«Оппозиция вся очень разнородная, там в буквальном смысле всякой твари по паре. В колоннах протестующих идут рядом люди с флагами ЛГБТ и с православными хоругвями. Точно такая же куча мала и на уровне руководства протестующих. Когда дело дойдет не до координации людей, выходящих на улицы, а до передела властных функций, то вряд ли они смогут друг с другом найти общий язык.

Таких настоящих, харизматических лидеров, которые могли бы на себя взять титульные, знаковые функции, стать лицом этого майдана, нет таких среди сербской оппозиции…

На элементарный вопрос «Хорошо, вам не нравится Вучич, вы хотите смещения Вучича, хотите переходного правительства – кто войдет в это переходное правительство, кто станет новым сербским лидером? оппозиция ничего предложить не может. И в этом их проблема», – заявил Бондарев.