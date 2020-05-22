Сербский министр чуть не умер от смеха, услышав черногорского гусляра, певшего о НАТО

22.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Вице-премьер сербского правительства и министр иностранных дел Ивица Дачич высказал опасение, что, спровоцированный режимом Подгорицы кризис в стране может привести к братоубийственной войне между сербами и черногорцами.

Об этом Дачич рассказал сербской радиостанции «Студио Б», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью радиостанции Ивица Дачич отметил, что никогда в истории не было войны между сербами и черногорцами, и он очень боится братоубийственной войны, к которой может привести нынешний спровоцированный руководством Черногории кризис.

«Исторический факт, что мы не только никогда не воевали друг с другом, но и не было никаких конфликтов между нами, о чем свидетельствует вся наша история, литература и песни, – заметил глава МИД Сербии. – Правда, времена меняются, вчера я услышал и чуть не умер от смеха, песню о Черногории и НАТО. Это недавно сочиненная гуслярская песня, хотя раньше песни гусляров были связаны исключительно с историей, героической борьбой против турок».

Дачич сказал, что Сербия не может молчать и смотреть на проблемы сербского народа в Черногории, хотя в Белграде никто не против того, чтобы Подгорица шла своим путем.

Ивица Дачич.

«Единственное, что нас интересует в этом вопросе – положение сербского народа и Сербской православной церкви. Сербский народ там не является национальным меньшинством, он составляет более 28 процентов населения, – отметил вице-премьер. – Несмотря на столь большой процент сербов от общей численности населения Черногории, никто из них не занимает государственные должности, их нет среди министров и послов».

Говоря о том, что Черногория нередко упрекает Сербию во вмешательстве в ее внутренние дела, Дачич заявил, что «в современном мире, нравится ли это кому-то или нет, проблема прав человека и даже прав народов и религиозных общин больше не является внутренней проблемой, а является универсальной проблемой, которая интересует всех».