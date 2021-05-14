Сербский министр: «Мы не присоединимся к антироссийской истерии»

14.05.2021, Белград, Алексей Топоров

В рамках двухдневного рабочего визита в Россию министр внутренних дел Сербии Александр Вулин провел встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Стороны обсудили намерения Запада отозвать оккупационные контингенты KFOR и UNMIK, передав их функции Силам безопасности Косов (FSK) и хорватскому контингенту.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе встречи Александр Вулин сказал, что Сербия ожидает поддержки России в предотвращении каких-либо изменений в мандатах KFOR и UNMIK, поскольку передачи охранных функций албанским сепаратистам и хорватским интервентам не только нарушает Резолюцию 1244 Совбеза ООН, но и способно спровоцировать новую войну в крае. В свою очередь Сергей Патрушев отметил, что Россия и Сербия не только стратегические партнеры, но сербский и русский народы связаны многовековыми узами духовного родства.

Глава российского Совбеза подчеркнул, что Россия является союзником Сербии и продолжит отстаивать интересы Сербии на международных площадках.

«Благодаря личным отношениям между президентами Александром Вучичем и Владимиром Путиным мы принадлежим к поколению сербов, которые могут сказать, что они работали с Россией наилучшим образом, защищая интересы Сербии и, следовательно, интересы России», – сказал в ходе встречи министр внутренних дел Сербии.

Общаясь с журналистами, Вулин подчеркнул, что Патрушев, является большим другом Сербии, хорошо знает эту страну и все события на Балканах.

«Патрушев выразил большую готовность продолжать сотрудничество с Сербией и всеми нашими силовыми структурами для совместной работы над общими темами, борьбой с организованной преступностью, наркоторговлей, терроризмом. Это все, что нас объединяет и связывает, – отметил сербский министр. – Сербия, которую возглавляет Александр Вучич, не будет присоединяться к антироссийской истерии и не станет вводить санкции против России.

Сербия останется нейтральной в военном отношении страной, и это фундаментальное определение нашей политики. Мы также сможем поделиться с представителями Российской Федерации нашими знаниями и опытом, что сделает борьбу со злом современного человечества лучше и эффективнее. Сербия и Россия – не только стратегические партнеры, Сербия и Россия – настоящие друзья, и угрозы для обеих стран общие, что укрепляет нас в необходимости бороться с ними, быть еще более организованными и сплоченными», – добавил Александр Вулин.