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Новости Украины

Глава сербского МВД Александр Вулин осудил предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

По словам главы ведомства, оказывается, что для начала переговоров достаточно участия в войне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что если условием для того, чтобы Сербия быстрее продвигалась в сторону ЕС, было бы начало военных действий против кого-то, то оно того не стоит.

Как подчеркнул руководитель полицейского ведомства, Европейский союз решил перестать делать вид, что для всех, кто хочет вступить в эту организацию, действуют одинаковые правила. По его мнению, Украина стала кандидатом на членство, несмотря на то, что не соответствует объявленным ранее для всех стран-кандидатов стандартам, которые так тщательно применяются к балканским странам.

«Киев, как оказалось, легко преодолел несколько десятилетий давления, шантажа и бюрократии, и ему не пришлось бороться с коррупцией, выполняя критерии в области правосудия или экономических реформ, а о сотрудничестве с судами, определяющими военные преступления, и говорить не приходится», — сказал министр Вулин.

Он подчеркнул, что ключевым моментом переговоров оказалось участие в войне.

«Я даже не могу представить, каковы будут условия дальнейшего приема. Я надеюсь, что Молдове не пришлось обещать войну и утвердили ее статус кандидата на честном слове, без обязательства воевать», – отметил министр.

Если решающим критерием для приема в члены или для начала процесса вступления является то, что страна является возможным кандидатом на начало войны, то, указывает он, Сербия могла начать переговоры еще в 1999 году.

«Однако, похоже, что такие правила не распространяются на разбомбленных НАТО, для быстрого вступления в Евросоюз она должна столкнуться с Россией», – констатировал министр и добавил:

«До вчерашнего дня ЕС не был военным союзом, а состояние войны не было условием начала переговоров, но теперь мы видим, что это имеет решающее значение. Если условием для того, чтобы Сербия быстрее продвигалась к Евросоюзу, было бы воевать с кем-то, то спасибо, оно того не стоит».

Министр пожелал Украине удачи, а Северной Македонии и Албании, чтобы им не нужно было ни с кем воевать, чтобы начать переговоры о вступлении в Евросоюз, сообщило МВД.