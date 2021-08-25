Сербский министр поддержала сепаратистов Воеводины, решивших создать «новую нацию»

25.08.2021 18:49 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Министр правительства Сербии по правам человека, меньшинствам и социальному диалогу Гордана Чомич поддержала желание политавантюристов и сепаратистов автономного края Воеводины ввести в ходе переписи населения страны новую национальность «воеводянин».

Об этом сообщают «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Издание сообщает, что Чомич встретилась с лидерами воеводинских сепаратистов – Ненадом Чанаком и Александром Оджичем и пришла к выводу, что их намерение ввести в предстоящей переписи населения Сербии строчку «воеводянин» обоснованно, потому что «людям нужно позволить свободно выражать свою идентичность», и только невежды могут критиковать подобное намерение.

Гордана Чомич

«Эти критики либо не читают законы, и гордятся своим незнанием, либо читают их, но используют популизм и все, что может помешать диалогу, на который имеют право все люди», – заявила министр.

Между тем, в самой Воеводине слова Чомич вызвали возмущение.

«Госпожа Министр, в соответствии со своим старым дурным обычаем и практикой самопровозглашенной элиты, ставит себя на какие-то божественные высоты, поэтому от нее к недостойным плебеям обращена кучка пустых слов и еще более пустых фраз, которыми она пытается заменить суть. А суть в том, что она помогает в создании новой нации, снова за ​​счет сербского народа, – прокомментировал слова и действия Чомич зампред правящей Сербской прогрессивной партии, уроженец воеводинской Кикинды Миленко Йованов. – Поскольку госпожа Чомич когда-то была лучшей ученицей так называемой Кумровецкой школы Союза коммунистов Югославии, не удивляет то, что она продолжает политику этой школы, которая, в конечном итоге, привела к разделению наций и территорий, которые были неотъемлемой частью сербского этнического пространства. Было бы неплохо, если бы она, наконец, признала, что Тито умер и что кумровецкие кадеты достаточно наигрались с сербским народом. Наконец, все, что она говорит, прямо противоречит политике президента Вучича. Пока президент борется за защиту права сербов быть сербами от тех, кто оспаривает это право, пока он борется за право сербов на сохранение своей идентичности, за его спиной в центре Сербии кто-то создаст новое национальное образование и зародыш новой нации ?! Ну, вы просто заигрались!».

Миленко Йованов

Автономный край Воеводина объединяет сербские земли, долгое время находившиеся под властью Австро-Венгрии и воссоединившиеся с Сербией только после поражения Габсбургов в Первой мировой войне – в 1918 году.

После победы в 1945 году коммунистов в Югославии и образования СФРЮ, новые власти по образу СССР, из-за боязни возрождения «великодержавного шовинизма» начали формировать национальные образования, чего не избежала и Воеводина, которую, впрочем, оставили в составе Сербии, но с автономным статусом.

На сегодняшний день в Воеводине проживают представители более двадцати национальностей – венгры, словаки, хорваты, русины и другие, но сербы при этом составляют около 67% населения. При этом, как и русские в РФ, не имеют в автономном крае собственного статуса, которым обладают этнические меньшинства. Край имеет собственное правительство, парламент, банк и бюджетно-налоговую политику.

Так называемый воеводинский сепаратизм до сего дня не имел этнической окраски и объединял прозападных политических авантюристов, преимущественно сербского происхождения и прозападной ориентации, пожелавших еще в конце 90-х, на фоне парада суверенитетов на территории бывшей Югославии заполучить новое государство, дабы возглавить его под эгидой ЕС и США.