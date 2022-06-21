Сербский министр: После Косово Запад потерял моральное право осуждать Россию

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Сравнивать ситуации вокруг Косово и Украины нельзя, поскольку Россия не изменила своей позиции и не признает так называемое Косово

Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, слова котрого приводит Tanjug заявил.

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Он отметил, что своим признанием Косово Запад не только воспользовался «правом сильного», но также и показал политику двойных стандартов, которым руководствуется. Ведь ситуация с Косово – это палка о двух концах.

«В Сербии международное право было убито агрессией НАТО в 1999 году и ничто не возродит его для ситуации в Украине. Россия ссылается на пример Запада, и у тех, кто подал ей этот пример, вряд ли есть моральный аргумент, чтобы осуждать ее за то, что они сами же и поставили в принцип. Если бы те, кто признал так называемое Косово, осознали ошибку и отозвали свое признание, у них мог бы быть моральный аргумент для осуждения России. Но вместо этого они просят Сербию признать так называемое Косово, чтобы Сербия могла «искупить свой грех», — сказал Вулин.

Такими образом глава МВД прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с Косово создан прецедент, и что Москва имеет полное право признать республики Донбасса в соответствии с Уставом ООН. Тем более что когда Косово провозгласило независимость, Международный суд ООН это соответствует Уставу организации.

Ранее слова российского лидера представители прозападной оппозиции в Сербии попытались истолковать как готовность России пересмотреть свою позицию в отношении поддержки Белграда в вопросе его суверинитета. Однако Москва всегда настаивала на соблюдении резолюции ООН 1244 о статусе южной сербской провинции.