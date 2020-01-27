Сербский министр поставил на место немецкого депутата

27.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Евросоюз лицемерит и применяет двойные стандарты, когда выступает против сотрудничества Сербии с Россией и Китаем.

Об этом заявил министр обороны Александр Вулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если приемлемо, чтобы финансируемые ЕС проекты осуществлялись китайскими компаниями в государствах-членах ЕС, то почему этого не должно происходить в странах-кандидатах в ЕС? Хорватия может расплатиться европейскими деньгами за мост, построенный китайцами, а Сербия не должна строить автомагистраль с китайцами, за которую платит сама же?» – сказал Вулин, комментируя заявление председателя Комитета по европейским делам Бундестага Гюнтера Крихбаума, о том, что «что кандидат на вступление в ЕС не может рассматривать Россию как полноправного и равного ЕС партнера».

Гюнтер Крихбаум.

«Если депутат Крихбаум обеспокоен влиянием Китая и России, пусть он сначала разрешит этот вопрос в своей стране, которая имеет рекордную торговлю с Китаем, а с Россией завершает крупнейший энергетический проект «Северный поток-2» в Европе», – сказал Вулин.

Он сравнил двойные стандарты немецкого депутата к различным странам с теорией об «истинных арийцах» времен Гитлеровской германии.

Министр обороны подчеркнул, что Россия и Китай являются друзьями Сербии, они не отказывают ей в поддержке и не обусловливают дружбу экономическим или политическим выбором.

«В Сербии не чувствуют негативного влияния России или Китая, нет опасности, что эти сверхдержавы отберут часть нашей территории, запретят использование технологий, откажутся от инвестиций», – сказал Вулин.