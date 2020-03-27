Сербский министр поставил на место обнаглевшую еврочиновницу

27.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Министр обороны Сербии Александр Вулин дал хлесткий ответ на претензии депутата Европарламента Тани Файон по поводу переноса сербских выборов и закрытия сербской границы с ЕС на карантин.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как заявила глава делегации Европарламента по взаимоотношениям с Сербией, политик словенского происхождения Таня Файон, комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йохансон в разговоре с ней сообщила о том, что «полное закрытие границ Сербии является серьезной проблемой, особенно для сербских граждан, которые должны иметь возможность безопасно вернуться домой».

Таня Файон.

«Нам также необходимо защитить цепочки поставок и открыть границу для перемещения сезонных рабочих и транспорта, – заявила Файон в интервью сербскому изданию Danas. – Коронавирус не является оправданием для захвата демократии, ни одному правительству не позволено пользоваться неограниченной властью».

На довольно бесцеремонные заявления евродепутата ответил министр обороны Сербии Александр Вулин.

«Мы ожидали, что госпожа Файон обратится к Европейскому парламенту с просьбой уравнять Сербию с государствами-членами с точки зрения оказания помощи (в борьбе с эпидемией – ред.), – сказал Вулин. – Вместо этого докладчик по Сербии, словенский парламентарий из ЕС, дал нам урок демократии и объяснил, почему мы не должны управлять нашими границами. Если никто не прислушивается к госпоже Файон в ЕС или она ничего не способна сделать, чтобы помочь нам (ЕС проигнорировал просьбу Сербии о помощи – ред.), мы будем благодарны, если она отстанет от нас, это будет с ее стороны самая лучшая помощь».

До этого Файон резко критиковала Белград за перенос парламентских и местных выборов в связи с эпидемией коронавируса и требовала от властей страны пойти на диалог и уступки перед бойкотировавшим выборный процесс прозападным «Альянсом за Сербию», утверждая, что «нехорошо иметь в парламенте только националистическую оппозицию».