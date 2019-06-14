14.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Косово, Мнение, Политика, Россия, Сербия
Просмотров:

Сербский министр пригрозил ввести войска в Косово

Сербия может ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы не смогут обеспечить безопасность сербскому населению в этой частично признанной стране, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом российским «Известиям» заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, пердает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если международное сообщество не отреагирует так, как предусмотрено резолюцией ООН, если сербы будут подвергаться погромам, если будут осуществляться нападения на них, тогда Белград вынужден будет отреагировать, и Сербия готова к этому. Однако я надеюсь, что в этом не будет необходимости», – сказал Дачич.

Он выразил благодарность России за политическую поддержку в вопросе Косово и Метохии. При этом министр надеется, что Косово не придется обращаться за помощью к РФ.

По словам Ивицы Дачича, «албанская сторона в Косово не желает какого-либо договора и постоянно провоцирует инциденты, чтобы препятствовать нахождению компромисса».
«Цель косоваров — запугивание сербов, для того чтобы они покидали север Косово. В складывающейся ситуации мы напоминаем что KFOR («Силы для Косово», международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в регионе) обязаны защищать сербов. Мы также предупреждаем, чтобы Сербию не принуждали к решениям, способным негативно отразиться на стабильности в регионе», — сказал Дачич.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть