Сербский министр пригрозил ввести войска в Косово

14.06.2019, Москва, Елена Острякова

Сербия может ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы не смогут обеспечить безопасность сербскому населению в этой частично признанной стране, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом российским «Известиям» заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, пердает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если международное сообщество не отреагирует так, как предусмотрено резолюцией ООН, если сербы будут подвергаться погромам, если будут осуществляться нападения на них, тогда Белград вынужден будет отреагировать, и Сербия готова к этому. Однако я надеюсь, что в этом не будет необходимости», – сказал Дачич.

Он выразил благодарность России за политическую поддержку в вопросе Косово и Метохии. При этом министр надеется, что Косово не придется обращаться за помощью к РФ.

По словам Ивицы Дачича, «албанская сторона в Косово не желает какого-либо договора и постоянно провоцирует инциденты, чтобы препятствовать нахождению компромисса».

«Цель косоваров — запугивание сербов, для того чтобы они покидали север Косово. В складывающейся ситуации мы напоминаем что KFOR («Силы для Косово», международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в регионе) обязаны защищать сербов. Мы также предупреждаем, чтобы Сербию не принуждали к решениям, способным негативно отразиться на стабильности в регионе», — сказал Дачич.