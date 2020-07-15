Сербский министр пригвоздил к позорному столбу черногорского коллегу

15.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич дал жесткий ответ главе МИД Черногории Срджу Дармановичу, который в очередной раз заявил о том, что президент Сербии Александр Вучич хочет свергнуть черногорское правительство.

Своими эмоциями глава сербского МИД поделился с агентством ТАНЮГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для гневной отповеди Дачича стали разглагольствования Дармановича в эфире черногорского телеканала Nova M.

Срджан Дарманович.

«Это третья волна сербского национализма при президенте Вучиче, – заявил черногорский министр иностранных дел. – Он имеет четкие цели, а именно свергнуть правительство в Черногории, … и в долгосрочной перспективе превратить Черногорию, пусть это будет даже независимое государство, но, в ,прежде всего, сербское государство».

При этом Дарманович добавил, что «Черногория не для того восстановила свою независимость, чтобы стать чьим-то вассалом» и лично он «сожалеет о том, что делает Сербия, вмешиваясь во внутренние черногорские дела». При этом глава черногорского МИД отметил, что «независимая» Черногория не одинока и у нее, в случае агрессивного сценария есть «традиционный исторический союзник черногорского народа» – НАТО.

«Я никогда не слышал, чтобы Вучич называл Черногорию сербским государством, но я читал черногорского короля Николу (Никола Первый Петрович) , который писал в октябре 1913 года о том, что «храбрые армии двух сербских королевств – Черногории и Сербии, освободили сербство на юго-востоке Балкан, а также преодолели разъединение между двумя сербскими королевствами. Выходит, что король Никола был сербским националистом, теперь вы отречетесь от него?»- поинтересовался Дачич.

При этом он предложил Дарманвичу угрожать Сербии не только силами НАТО, но и «Армией освобождения Косово» (UCK) и моджахедами, как «традиционными союзниками черногорского народа».

Ивица Дачич.

Дачич отметил, что в то время, как Черногория проводит процедуру захвата имущества и святынь Сербской Православной Церкви (СПЦ), в то время, когда в органах власти страны нет сербов, Дарманович смеет обвинять Сербию, хотя, по его словам, миллион раз говорилось, что Сербия не заинтересована во вмешательстве во внутренние дела Черногории. При этом она только защищает права сербского народа, что «законно и соответствует всем международным конвенциям».