Сербский мораторий заморозит несколько учений с НАТО

10.09.2020, Москва, Елена Острякова

Мораторий, который Сербия объявила на проведение любых совместных с другими государствами военных учений, в большей степени коснется стран НАТО, а не ОДКБ.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

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«Сербия взяла мораторий на участие в любых учениях на полгода. А по графику у нее с западными странами больше учений, чем с ОДКБ, Россией и Белоруссией. Так что в большей степени это коснется учений с НАТО. Что поделать, Сербия оказалась в очень сложном положении, и ей приходится лавировать», – сказал Бондаренко.

Он полагает, что отказ от совместных учений не является отступлением от сложившихся российско-сербских отношений.

«Справедливости ради, какие мы можем предъявить претензии? Россия изначально говорила, что не имеет ничего против евроинтеграции. Это официальная позиция Москвы. Нужно было изначально заявлять что-то другое. Сейчас обижаться глупо», – сказал Бондаренко.