Сербский «Навальный» вломился в частную собственность сына Милорада Додика

08.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Действуя по отработанной методичке, скандальный депутат парламента Республики Сербской от прозападной Партии демократического прогресса Драшко Станивукович ворвался на территорию компании Fruit Eco из Градишки, совладельцем которой является сын лидера боснийских сербов Милорада Додика.

Об это сообщили боснийские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вместе со своими соратниками любитель скандальных публичных акций Драшко Станивукович без разрешения ворвался на территорию сельхозпредприятия Fruit Eco, являющуюся частной собственностью, видимо с целью показать шикарные угодия, совладельцем которых является Игорь Додик – сын сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика. С этой целью компания даже притащила с собой беспилотник, чтобы снять с высоты птичьего полета процветающее сельхозпредприятие в окрестностях Градишки – Горни Подградцах. Однако увиденное несколько охладило пыл молодых оппозиционеров, потому что никакой роскоши за забором они не обнаружили и не увидели ничего кроме работающих людей и тракторов.

«Давайте сфотографироваться рядом с трактором, полиция разрешила сфотографироваться с трактором, – верещал Станивукович, а после начал приставать к работникам. – Откуда у тебя такой телефон? Это он (по всей видимости Додик – ред.) купил его для тебя?».

Поняв, что разоблачительного ролика не получится, гоп-компания покинула Горни Подградци. Стало известно, что законный представитель Fruit Eco решил подать в суд на сербского «Навального» за нарушение частной собственности, несанкционированную съемку, несоблюдение эпидемиологических мер во время чрезвычайного положения, а также за несанкционированный подъем беспилотного летательного аппарата.

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«Семья Додиков ведет собственное дело более полувека, в то время как он (Станивукович – ред.) – политическая карикатура, чей отец получил богатство политическими методами, а сейчас его сын просто разбазаривает его, не работая, – прокомментировал скандальное поведение оппозиционера его молодой коллега по Народной скупщине Республики Сербской и оппонент, лидер парламентской фракции партии Милорада Додика Союз независимых социал-демократов Игорь Жунич. – Благодаря государственной поддержке сельхозпроизводства и закупки сельхозтехники тот же Миладин Станич (лидер оппозиционной прозападной фракции Сербской демократической партии – ред.) получил в три раза больше, чем семья Додиков, но Станивукович почему-то не говорит об этом».

Попытка оппозиционера упрекнуть семью Додиков в крепком частном хозяйстве действительно выглядит забавно и неуместно, если учесть, что сам Драшко Станивукович – классический мажор, живущий преимущественно за счет своих родителей, ведущих успешный бизнес в Европе.

«Многие люди хотят заниматься политикой, но вынуждены заботиться о том, как выжить, прокормить себя, – объяснял свое активное участие в политике отпрыск богатеев, с которым любят брать интервью западные издания, такие как, например BBC. – Мне не нужно думать об этом, поэтому я могу делать то, что делаю все 24 часа в сутки».

Станивукович любит устраивать скандальные провокационные акции с сомнительным подтекстом и выкладывать их в соцсети, за что добился определенной популярности в РС (его аккаунт имеет 80 тысяч подписчиков), став самым молодым депутатом Народной скупщины. В частности, он с флагом НАТО провоцировал на конфликт главу МВД республики Драгана Лукача, за что получил от того пощечину, а также нападал на Милорада Додика во время его обеда с соратниками в парламентской столовой.