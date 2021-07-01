Сербский «Ночной Волк» доставил в Косово икону русского воина-мученика Евгения Родионова

01.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Член сербского филиала мотоклуба «Ночные волки», отставной военный Слободан Башич доставил в Косово иконы, переданные сербским братьям из России.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Косово член сербского филиала российского мотоклуба «Ночные Волки», ветеран 63-й парашютной бригады ВС Сербии Слободан Башич завершил мото-пробег «Сербский воин», посвященный сербскому монаху Харитону, зверски убитому албанскими боевиками в Косово и Метохии в 1999 году и русскому солдату Евгению Родионову, зверки убитому чеченскими боевиками в 1996 году.

Ранее мотоциклист проделал 300-километровый путь от Москвы до Валаама, доставив в русскую обитель икону мученика Харитона.

«Я поехал со своими братьями из Белграда сначала на юг Сербии, и нашей первой остановкой был монастырь Црна Река (где покоится обезглавленное тело монаха Харитона – ред.), там мы встретились с настоятелем монастыря отцом Андреем и братьями-монахами, вручив им икону Богородицы Валаамской, переданной в дар из самой северной точки Русского Православия, – рассказал Башич. – Икона – подарок братской Сербии от Спасо-Преображенского монастыря на Валааме, игумена Панкратия и всех монахов». В Косово и Метохии путешественники посетили монастырь Святых Архангелов в Призрене, ставшим последним домом монаха Харитона, который, как и русский воин Евгений Родионов, был зверски убит за то, что не хотел отречься от православного креста. «Оттуда отец Харитон отправился к своему последнему послушанию. Недалеко от монастыря он был схвачен, замучен и убит. Именно в этом монастыре находится одна из первых фресок с изображением отца Харитона», – рассказал Башич.

Во время своего путешествия участники марша «Сербский воин» также посетили древний монастырь Грачаница и Газиместан – памятник Героям битвы на Косовом поле. Участники марша «Сербский воин» торжественно подарили храму Святого Димитрия Солунского в Косовской Митровице икону русского солдата-мученика Евгения Родионова.

«Икона ручной работы подарена Сербской Православной Церкви матерью русского героя Любовью Родионовой. Для многих Евгений стал символом мужества, чести и верности и был посмертно награжден Орденом Мужества. Евгений Родионов – первый солдат российской армии, почитаемый в Сербии и Греции как святой, хотя он еще не канонизирован. В церкви Святого Димитрия он изображен на фреске с надписью «Русский витязь», – сказал Башич.