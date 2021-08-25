Сербский общественник призвал судить бошнякского члена Президиума БиГ за военные преступления

25.08.2021 16:56 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Председатель регионального объединения жителей города Завидовичи (сербских беженцев до 1992 года составлявших 20% жителей городка) Зоран Благоевич призвал судить экс-начальника Центра безопасности Зеницы, нынешнего бошнякского члена Президиума БиГ Шефика Джаферовича.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Благоевича, давно пора поднять вопрос об ответственности члена Президиума БиГ Шефика Джаферовича за преступления, совершенные против сербов в пространстве от Возучи до Зеницы. Общественник уверен, что Джаферович был в курсе действий и преступлений действовавшего там подразделения исламистов «Эль-Муджахедин», об их изуверских акциях, совершенных в Возуче, Озрене и самой Зенице.

«Пришло время инициировать ответственность Дзаферовича, по крайней мере, на основе ответственности командования, – сказал Благоевич. – Бывший командир 3-го корпуса (Армии БиГ) Сакиб Махмульин был приговорен к десяти годам за преступления против сербов в Возуче, и под его руководством полицейские структуры, к которым в то время принадлежал Дзаферович, привлекли моджахедов (из стран арабского мира, Афганистана, Пакистана и Ирана – рд.), которые совершили ужасные преступления против сербского населения. Ответственность Махмульина и Джаферовича одинакова, потому что принадлежащий к полицейским структурам, Джаферович привез моджахедов и передал их под командование Махмульина».

Благоевич указал, что в районе Возучи разыскиваются останки 139 сербских гражданских лиц и бойцов, из которых 89 являются членами Четвертого Озренского легкого пехотного подразделения Войска Республики Сербской, и все действия институций БиГ на протяжении последних пяти лет прекращаются, едва доходят до этой территории.

Бошнякские боевики-исламисты.

Общественник отметил, что «медлительность» судебных учреждений БиГ спланирована и рассчитана на «биологические часы» выживших свидетелей и родственников пропавших без вести, которых с каждым годом остается все меньше по естественным причинам.

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Пропагандистский ролик подразделения «Эль-Муджахетдин».

«Я знаю, и мне совершенно ясно, что институты Федерации (бошнякско-хорватской – ред.) БиГ сознательно препятствуют привлечению своих военнослужащих к ответственности, но мне больно, что институты Республики Сербской недостаточно активны, чтобы их наказать», – заключил Благоевич.