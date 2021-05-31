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31.05.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Политика, Сербия
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Сербский оппозиционер, клевеща на Вучича, опозорился и выставил себя полным невеждой

Сочиняя новость про то, что президент Сербии Александр Вучич якобы попросил греческого коллегу признать...

Сочиняя новость про то, что президент Сербии Александр Вучич якобы попросил греческого коллегу признать Косово, лидер движение «Освобождение» Младжан Джорджевич умудрился неумело солгать трижды.

Об этом сообщает портал «Балканист», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Греции Cтефанос Панайотис рассказал, что Александр Вучич просил его сегодня признать независимость Косово, но он отказался это делать даже ценой президентского мандата, – написал Джорджеивч в своем твиттере. – «Сербский и греческий народы – братья, они не вонзают друг другу нож в спину», сказал Панайотис».

Эту публикацию деятель, которого называют «серым кардиналом сербской оппозиции», и кум прозападного олигарха Драгана Джиласа сопроводил скриншотом статьи на греческом языке, где якобы говорится об этом диалоге.

При этом президентом Греции с мая 2020 года является Екатерини Сакелларопулу. В скриншоте статьи, опубликованной в твите Джорджевича, говорится о судебных приставах и нет ни одного слова об Александре Вучиче и Косово. Наконец, сегодня Александр Вучич пригласил посла Греции на переговоры, чтобы обратиться к греческому руководству с просьбой не поднимать отношения с Приштиной на более высокий уровень.

«В пятницу мы были официально проинформированы о том, что греки доведут свои отношения с Приштиной до более высокого уровня – уровня политических директоров», – заявил Вучич, предположив, что речь идёт об уровне министров и сказал, что будет просить Афины не открывать представительство в самопровозглашенной республике, потому что на следующем этапе Греции придется признать ее независимость.

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