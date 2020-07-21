Сербский оппозиционер-националист призвал к путчу

21.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Скандальный лидер националистического крыла внесистемной прозападной сербской оппозиции – партии «Двери» – Бошко Обрадович потребовал отмены результатов прошедших в стране парламентских и местных выборов.

Оппозиционер уверен, раз руководству страны в связи с эпидемией пришлось менять сроки выборов, они соответственно не действительны.

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«Как внутренняя, так и международная общественность все больше осознают насколько силен политический кризис в Сербии, – заявил Обрадович, устроив акцию возле Конституционного суда страны. – И для выхода из него есть несколько сценариев. Один из них – это продолжение уличных демонстраций и гражданского неповиновения до падения правящего режима, другой – посредническая миссия Европейского парламента, но я выступаю за третье решение».

Третье решение, по словам Обрадовича, заключается в том, чтобы отменить результаты выборов и сформировать переходное правительство с участием представителей прозападного, бойкотировавшего выборы «Союза за Сербию» и парламентских партий.

«Основной задачей переходного правительства будет забота о здоровье населения во время эпидемии и избрание нового кризисного штаба, а также устранение негативных последствий пандемии для экономики, – рассказал лидер партии «Двери». – Оно должно освободить средства массовой информации и все государственные учреждения от террора исполнительной власти. И обеспечить проведение свободных и честных выборы на всех уровнях в течение девяти-двенадцати месяцев».

Понятное дело, что на фантазии Обрадовича, равно как на акцию этого выскочки в Конституционном суде никто не обратил внимания, после чего тот ожидаемо перешел к угрозам в адрес судей. В частности националист пообещал публично зачитывать их имена, после чего люди сами станут плевать в их сторону и проклинать, а когда Обрадович и его компания придут к власти, их – судей, самих отправят под суд.

«Мы слышали угрозы, что их [судей] будут преследовать, оскорблять и каким-то образом им будет причинен вред, что показывает, насколько далеко они [прозападная оппозиция] готовы пойти и что они готовы сделать для достижения своих политических целей, чтобы вернуться к власти и вновь завладеть богатствами народа, – прокомментировал скандальный политперформанс Обрадовича глава МВД Сербии Небойша Стефанович. – Сербия отреагирует и не позволит никому линчевать судей и ставить под угрозу их независимость.

Эти люди должны работать в соответствии с законом и в интересах граждан Сербии, а не в интересах олигархов и политиканов Бошко Обрадовича, Драгана Джиласа и всех других, что входят в эту коалицию («Союз за Сербию» – ред.). Красноречиво желание Обрадовича пригласить иностранное государство или группу иностранных государств направить какую-либо иностранную миссию, которая создала бы переходное правительство в Сербии…

Этого никогда не произойдет… Только жители Сербии решают, какие силы формируют правительство, как мы живем и как мы организуем наше общество. И это должно быть политической основой, которую каждый должен принять, мы не допустим разрушения нашей страны. Мы не допустим нестабильности, и всегда будем бороться за то, чтобы имели право решать люди, а не олигархи и политиканы».

Небойша Стефанович.

«Истина этой дурной пьесы раскрывается в угрозах, которые он [Обрадовч] посылает учреждению, от которого он якобы ожидает независимого решения, – убеждена спикер Народной скупщины Майя Гойкович. – Он и другие, подобные ему, никогда не будут удовлетворены чьим-либо свободным мнением и независимой позицией, даже если это будет Конституционный суд Сербии, и они могут быть удовлетворены только той позицией, которая приведет их к власти вопреки волеизъявлению народа».

Майя Гойкович.