Сербский патриарх: «Мы ждем помощи РПЦ и русского народа»

19.06.2020, Белград, Алексей Топоров

На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым патриарх Сербской православной церкви Ириней отметил, что только Россия может найти решение по вопросу Косово и Метохии.

Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне в рамках своего визита в Сербию министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с предстоятелем СПЦ Иринеем, в ходе которой обсуждалась проблема Косово, атаки на православную церковь в регионе и мире, а также предстоящий визит президента РФ Владимира Путина и патриарха РПЦ Кирилла в Белград на освящение собора святого Саввы.

«Сегодня на Балканах и в других регионах мира ситуация не становится спокойнее и есть много возможностей для обострения, – отметил в ходе встречи Лавров. – Это происходит на Ближнем Востоке, в Северной Африке, и эхо этих событий все больше ощущается на европейском континенте. Во время таких конфликтов усиливаются радикальные настроения, которые, среди прочего, превращаются в экстремистские нападения на христиан. Ситуация осложняется агрессивным продвижением неолиберальных ценностей Западом. В этих условиях наши усилия объединяются с усилиями других православных церквей, которые сохраняли свои традиции веками, и продолжают хранить и сегодня».

В свою очередь патриарх Ириней отметил, что Россия всегда помогала Сербской церкви и сербскому народу в сложные периоды истории.

«Мы ожидаем полной помощи [от России] не только сейчас, это происходило в прошлом, это происходит сегодня, и мы надеемся, что мы будем вместе до конца, пока мы существуем. Мы ожидаем большой помощи от русского народа и русской церкви, чтобы найти лучшее решение и сохранить Косово и Метохию [в составе Сербии]».

Также патриарх Ириней добавил, что Сербская православная церковь с нетерпением ждет октября, когда в Белград приедут президент России и патриарх Кирилл, чтобы присутствовать на освящении храма святого Саввы, который должен стать одним из крупнейших православных соборов мира.

В работе над величественным собором, возведение которого началось в 1935 году, но десятилетиями не могло завершиться в силу драматических событий в истории Сербии, в последние годы активное участие приняла Россия.