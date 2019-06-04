Сербский Патриарх прибыл в Сирию – благодарит Асада за позицию по Косово

04.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Президент Сирии Башар Асад принял Патриарха Иринея, главу Сербской Православной Церкви, в рамках визита делегации в Дамаск.

В ходе встречи Асад подчеркнул, что Сирия и Сербия подверглись вмешательству извне с целью разрушения суверенитета государств, но народы двух стран выступили против агрессоров.

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Он также подчеркнул тесные отношения между народами Сирийской Арабской Республики и Сербии.

Президент Асад во время встречи заявил, что те факты, что Сирия и Сербия разоблачают попытки иностранного вмешательства подорвать их суверенитет и социальное устройство, а также стойкость народов двух стран, являются прочной основой для налаживания продуктивного диалога и сотрудничества с целью достижения долгосрочных отношений, которые служат интересам обеих наций, сообщил Informer.

Патриарх Ириней выразил уверенность в том, что Сирия сможет преодолеть сложную ситуацию, в которой она сейчас находится, и восстановит «историческую роль государства, несущего стабильность, мир и любовь в регионе».

Он подчеркнул, что лично увидел во время визита решимость в намерении сирийского народа оставаться единым в борьбе с терроризмом.

Духовный лидер «высоко оценил принципиальную и твердую поддержку сербов со стороны президента Башара Асада в отношении Косово и Метохии», сообщает издание Danas.

Во время визита делегации СПЦ в Антиохийский Патриархат в ночь с субботы на воскресенье израильская армия обстреляла Дамаск. Никто из сербской делегации не пострадал.