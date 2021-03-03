Сербский патриарх: «Референдум по Косово состоялся в 1389 году»

03.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Патриарх Сербской православной церкви Порфирий заявил, что Косово – часть сербской идентичности, а в конфликте с Константинополем он поддерживает РПЦ.

Об этом предстоятель рассказал РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Новоизбранный патриарх Сербский Порфирий заявил, что Косово является неотъемлемой частью Сербии и что «референдум по Косово был проведен на Видовдан в 1389 году (в день битвы на Косово, в ходе которой в сражении с турками погиб цвет сербской аристократии – ред.)».

«Я не думаю, здесь нет никакой дилеммы, физически в данный момент наше государство не присутствует в Косово в полном смысле этого слова, но по сути Косово является частью Сербии, – сказал предстоятель. – Но несмотря на реальные политические обстоятельства, которые складываются не в пользу Сербии, государство делает все, чтобы сохранить мир и сделать все возможное для сербского народа в Косово. Косово – не только колыбель нашего народа, но и кивот, наполненный мощами святых. Косово для нас – это не только геополитический вопрос, но и тема нашей идентичности».

Икона, изображающая битву христолюбивого сербского воинства князя Лазаря с османами на Косовом поле.

Патриарх подчеркнул, что необходимо говорить об общей жизни сербов и албанцев, и что все, что выходит за рамки этого, было бы отказом от «нашего бытия». При этом он уверен, что «Бог на стороне Сербии».

На вопрос о положении сербов в Хорватии, где он был митрополитом, патриарх ответил, что нужно улучшить условия жизни сербов и сделать все для достижения примирения. Он подчеркнул, что нужно говорить обо всем, и что «спихивание вещей под ковер» не избавит сербов и хорватов от оков, оскорблений, травм и мести.

Порфирий оценил, что глава католической церкви Папа Франциск сделал большой жест, учредив Смешанную комиссию Сербской православной церкви и Римско-католической церкви для оценки роли кардинала Алоизие Степинаца, считавшегося духовником усташей, во время Второй мировой войны. Ранее католики канонизировали Степинаца, как «блаженного», пострадавшего после войны от коммунистического режима.

«Канонизирует ли Католическая церковь Степинаца – не наш вопрос. Но в диалоге с помощью историков из Сербии и Хорватии мы постарались как можно лучше пролить свет на различные стороны его биографии », – сказал глава СПЦ.

Алоизий Степинац (крайний справа) с верхушкой союзной Гитлеру усташеской Независимой Державы Хорватской.

Отвечая на вопрос о споре между Русской православной церковью и Вселенским патриархатом, патриарх Порфирий отметил, что Варфоломей не действовал в соответствии с традициями Церкви, и что СПЦ находится на стороне Московского патриархата.

При этом сербский предстоятель добавил, что «он не пророк», но надеется, что Вселенский патриарх не будет действовать аналогичным образом на территории Македонии и Черногории (местные раскольники также мечтают получить свои томосы на канонической территории СПЦ), добавив, что действия Варфоломея в отношении Украины привели к большим потрясениям.