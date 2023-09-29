Сербский политик из Косово «отмазал» Белград и взял ответственность за неудавшееся восстание на себя

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Зампред партии косовских сербов «Сербский список» Милан Радойчич подал в отставку и заявил, что организовал поход 24 сентября, не согласовав его с Белградом.

Эту информацию Радойчич передал через известного адвоката Горана Петрониевича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вместе с моими соотечественниками с севера Косово и Метохии 24 сентября 2023 года прибыл в район села Баньска. Причиной нашего возвращения было желание поднять сербский народ из этого района на сопротивление террору режима Курти, на защиту нашего народа, который ежедневно подвергается этому террору, и создание условий для воплощения в реальность мечты о свободе моего народа на севере Косово и Метохии», – зачитал обращение Радойчича адвокат Петрониевич.

При этом, по словам политика, его поступок не имел ничего общего с его участием в партии «Сербский список».

«Я не информировал о своих намерениях никого из правительственных структур Республики Сербия или местных политических структур севера Косово и Метохии, и не получал от них никакой помощи, потому что к тому времени у нас уже были разные взгляды на методы сопротивления террору Курти… Изо дня в день активизировалась деятельность сил Курти, незаконно оккупировавших Север Космета в виде расстрелов, избиений мирных жителей, беспричинных арестов, демонстрации силы и запугивания сербского народа. Просто, все эти методы сопротивления, которые применялись до сих пор, не дали улучшения жизни сербского народа, а, наоборот, усилили жестокость режима Курти. В такой атмосфере я выбрал этот поступок, потому что Косово и Метохия – моя земля, мой дом, являются неотъемлемой частью моего государства Республики Сербия и насильственно отбираются у нас, а сербский народ преследуется с окончательным намерением полностью этнически зачистить Косово и Метохию от сербов», – сказал Милан Радойчич.

Политик отметил, что благородная жертва его погибших соратников никогда не будет забыта.

«Пусть всем будет ясно, что мы не террористы, а борцы за свободу собственного народа. Настоящим уведомляю общественность о том, что подаю в безвозвратную отставку с поста заместителя председателя «Сербского списка». В связи с этими событиями я готов ответить на вызовы компетентных органов Республики Сербия. Да здравствует Сербия!»,- заключил Радойчич.

При этом очевидно, что экс-представитель «Сербского списка» намеренно вывел руководство Сербии и однопартийцев из под огня обвинений со стороны Запада и Приштины, поскольку зашедший на север Косово с сербской территории, хорошо вооруженный и экипированный отряд косовских сербов явно не мог быть незамечен сербскими структурами.