Сербский политик-русофил: ЕС мечтает заставить Сербию воевать против России

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Основатель Движения социалистов Александр Вулин ответил послам Германии и Франции, заявившим, что место Сербии в ЕС «зарезервировано».

Об этом дипломаты Анке Конрад и Пьер Кошар написали в совместной статье для «Политики», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Послы Германии и Франции в статье призвали «власти, все политические и общественные силы и всех граждан Сербии сделать вступление в ЕС национальным приоритетом».

«В нашем общем отечестве свободы, верховенства закона и императива социальной справедливости место для Сербии зарезервировано. Мы хотим, чтобы в это наше общее отечество внесла незаменимый вклад и ваша дружественная страна, с ее историей и национальным духом», – подчеркнули Конрад и Кошар.

Отвечая на этот текст, основатель Социалистического движения, русофил и экс-глава сербской спецслужбы БИА, вынужденный покинуть свой пост под давлением Запада, Александр Вулин отметил, что «единственная проблема» состоит в том, что слово европейских послов и всего Евросоюза стоит столько же, сколько их подпись под Брюссельским соглашением.

Напомним, что подписанное еще в 2013 году это соглашение в одностороннем порядке не соблюдается косовскими албанцами, которые отказываются формировать Содружество сербских муниципалитетов в Косово. И ЕС ничего не может, а точнее не хочет сделать с этим.

«Врали тогда, врут сейчас, но говорят правду, когда говорят, что хотят определять, кто будет у власти в Сербии, и не скрывают, что у них есть фавориты. Это приятно, но для того, чтобы послы выбрали правительство вместо сербов, им придется дождаться, пока мы станем их колонией или хотя бы НАТО нас оккупирует», – отметил Вулин.

Политик, впрочем, нашел единственное правдивое место в статье дипломатов: там, где те заявили, что «для них мерой всего» является введение санкций против России.

«Если они уже не решились бомбить Россию сами, то, видимо, пусть однажды разбомбленная ими Сербия нападает на Россию, а взамен Сербии будет разрешено признать независимость Косово…. Наверняка в этом Европейском Союзе есть кто-то адекватный, кто знает, что Сербия не предаст многовековое братство с Россией и не предаст себя, признав Косово и приняв это, как прекрасную возможность оправдать бомбардировки НАТО своим предательством», – заключил Вулин.