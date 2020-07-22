Сербский политолог: США должны одновременно уйти из Косово и Афганистана

22.07.2020, Москва, Елена Острякова

Косовский кризис будет разрешен только после окончательного ухода США с Балкан.

Об этом в интервью youtube-каналу «Белрусинфо» заявил сербский политолог, советник МИД Сербии Владимир Кршлянин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы надеемся, что со своими внутренними проблемами Америка будет вынуждена по-другому относиться к региону. Сейчас имеет место прямая оккупация НАТО и крупнейшая американская база», – сказал Кршлянин.

Кроме того, по его мнению, на решение косовской проблемы негативно влияет присутствие США в Афганистане.

«Другая вещь, которая усиливает позиции косовских сепаратистов, это наркотрафик. Албанская наркомафия, которая тесно связана с террористами, одна из сильнейших в мире. Она главным образом занимается торговлей афганским героином и его распространением в Западной Европе.

Если у американцев не будет больше мотиваций поддерживать кризис в Афганистане и производство там опиума, и если они не захотят оплачивать свое военное присутствие в Косово, выгод от которого все меньше и меньше, а проблем все больше, то их уход из региона, который мы можем предвидеть, откроет дверь для реального компромисса в Косово», – сказал Кршлянин.